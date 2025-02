Gran Hermano: la uruguaya Selva Pérez entró, se peleó y ya está nominada por primera vez

La uruguaya sorprendió a sus compañeros con algunas actitudes y gestos. El primero fue darle un beso en la frente a cada uno de los participantes que estaban durmiendo. Chiara, otra de las concursantes, le pidió que no lo hiciera más para no asustar a nadie y evitar molestias.

"Selva se puso a hacer un kilo de arroz, le dije 'no lo hagas' y me respondió 'lo voy a hacer igual'. Está todo bien, pero se me va a trabajar la cabeza, si se quieren cagar de hambre yo no me encargo más, besito y fíjense", le dijo a sus compañeros.