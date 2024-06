Humberto de Vargas reveló con qué figura de Canal 10 mantuvo un romance durante cinco años

El conductor, entrevistado en el programa Hacemos lo que podemos, manifestó que no lo sorprendió su salida del canal de cable, como ya había comentado a El Observador luego de anunciarlo, y contó que la situación lo llevó a recordar las "hermosas épocas" en las que fue pareja de la astróloga Verónica Lavalle .

Televisión Humberto de Vargas, luego de su desvinculación de VTV: "La experiencia me hacía sospechar que me podían decir 'hasta acá llegamos'"

"En su vida hay dos destinos y uno depende de usted, decía ella, y bueno, yo fui el inventor de ese eslógan", dijo De Vargas.

"Siempre quedó buena relación, al punto que hace un tiempo me terminé de mudar cuando me fui de Canal 10, y encontré una enorme cantidad de perchas de todas las épocas, y encuentro una de un hotel donde me quedé en una de nuestras tantas desavenencias, y fue punto de reconciliación, y le mandé la foto, nos reímos juntos", agregó.