Jorge Macri, jefe de gobierno de Buenos Aires: "Envidio cómo se nos van producciones audiovisuales a Uruguay"

Peliculón, pero yo te llevaría a historias como lo que fue Argentina Sono Film o los Estudios Lumiton, como dos grandes estudios, uno lo conozco bien de Munro. Porque son la base donde se cimentó mucho de ese cine que vino después. Un cine que después fue mucho más testimonial, un cine que dio batalla política conceptual y hoy esta multiplicidad de oferta que tiene la Argentina, desde lo divertido a lo más profundo, lo muy comercial al off Corrientes o al off Broadway, que es el BAFICI, el cine independiente, que también lo honramos acá en este mismo lugar el año pasado y lo vamos a volver a hacer este año. La ciudad no sería lo que és sin cine, este país no sería lo que és sin el cine.