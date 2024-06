Justin Timberlake fue detenido en Nueva York por manejar intoxicado

Un representante del Departamento de Policía de Sag Harbor confirmó que el cantante se encuentra actualmente bajo custodia en su estación, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el motivo específico de la detención.

De acuerdo con la información que maneja la prensa estadounidense, en la mañana de este martes pasará a disposición judicial, en una audiencia en la que se formularán los cargos contra él.

Timberlake se encuentra actualmente de gira para promocionar su último álbum, Everything I Thought It Was. La próxima parada de su gira Forget Tomorrow está programada para este fin de semana en Chicago antes de continuar con dos actuaciones en Nueva York.