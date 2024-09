Kevin Costner se jugó la herencia de sus hijos en Horizon, una épica de 12 horas: "Casi nadie creía en este proyecto y tuve que rodarlo por mi cuenta"

"En 1988 encargué el guion, en aquella época la historia era un juego de dos, un poco como en Dos hombres y un destino, de George Roy Hill. En 2003 quise empezar a rodar, pero los estudios no aceptaron producirla, porque habría costado cinco millones de dólares más de lo que querían financiar. Soy testarudo, así que no cedí".

De esta forma, el actor de 69 terminó invirtiendo 38 millones de dólares de su propio bolsillo para terminar de financiar la producción, que en total costó 100 millones.

Horizon relata la historia de la creación del pueblo que le da título al proyecto, en un viaje que atraviesa las décadas, los conflictos, los personajes y los paisajes del Oeste norteamericano.

"En 2009 volví a pensar mucho en la película, sobre todo en el hecho de que en todos los wésterns que hemos visto siempre llegamos a una ciudad que ya existe y en la que hay gente de la que nunca habíamos oído hablar. Esas ciudades deben de haber vivido auténticos dramas", le confesó el actor a El Mundo.

"El wéstern es una especie de nuestro Shakespeare. Quería invertir en el comportamiento, en algo más que en los tiroteos", agregó.

Horizon está protagonizada por Abby Lee, Sienna Miller, Ella Hunt, Jenna Malone y Sam Worthington. Por el momento las cuatro películas de la saga no tienen fecha de estreno en Uruguay, aunque la primera ya está disponible en plataformas internacionales.

"No quiero que lo que he ganado económicamente controle mis decisiones, quiero que mi corazón me guíe. Cuando les dije a mis hijos que arriesgaba una parte de su herencia, me dijeron: 'Papá no te preocupes por nosotros, nos cuidaremos solos. Queremos que seas feliz'", cerró Costner.