La conductora de Canal 4 Jimena Sabaris contó el difícil momento que vivió después de ser madre: "Me sentía con depresión, pensaba que iba a chocar"

"Decís 'ay, es ama de casa' como si nada, y es el trabajo más difícil que una persona puede tener. Para el padre también, pero sobre todo para la madre. Y a los tres meses tenés que volver a trabajar. Y en mi caso, además, me tocó tener que madrugar. Y la privación de sueño es algo muy heavy . Me tocó un bebito que se despertaba cada media hora. Estuve meses, hasta hace poco, durmiendo dos o tres horas por noche. Y tenía que salir al aire ", contó Sabaris.

La conductora de 8 AM explicó que no contaba este relato como una queja, y que la felicidad ha sido la tónica de este proceso. "Pero la privación de sueño te trastoca no solo físicamente sino a nivel de salud mental, yo tenía momentos en que me sentía con depresión, pensaba que iba a chocar manejando, porque te hace mal. Y en realidad no es que estás mal, es que no dormís", afirmó.