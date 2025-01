La felicidad oh oh qué?: los recomendados de Picnic! de esta semana

Espero que este miércoles de Picnic! sea un día (o un momento) feliz para vos. A veces somos tan inocentes los seres humanos que nos permitimos pensar que la felicidad es un estado constante, cuando casi siempre se trata de momentos especiales que debemos valorar como tales. Será por eso que buscamos siempre el final feliz de la película (me incluyo), el amor eterno, la devoción constante. Ese tipo de felicidad existe, a veces, pero no es la única felicidad, ni siquiera la predominante, según indican los datos del estudio más profundo sobre el tema que se hizo y hace en Harvard, y sobre el que profundizaré.

En tiempos de redes sociales en las que todo lo que vemos suele ser bello y feliz, o lo aparenta, se hace aún más difícil definir qué es la felicidad pero, sobre todo, qué es la felicidad para cada uno de nosotros . ¿Es ser rico o famoso, como dijeron en una encuesta reciente personas de no más de 30 años? ¿Es vivir en paz con lo que sea que se hace y con la libertad de elegir tu estilo de vida? ¿Es la seguridad económica, es la familia, es el amor, es el romance? Podría preguntar hasta el infinito y no habría dos personas de acuerdo en la misma respuesta.

Se pueden sacar muchas conclusiones apresuradas o estereotipadas a partir de dos grupos tan diversos. Es casi seguro que para cada grupo la felicidad representa algo muy diferente. Pero no tanto. Lo que aprendieron los investigadores, explica Waldinger en esta charla TED , es “no se trata de riqueza o fama o de trabajar cada vez más duro. El mensaje más claro que recibimos de este estudio es este: las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables. Punto”.

Estos son algunos otros aprendizajes que deberían resultarnos naturales y, sin embargo….:

-Las conexiones sociales son buenas para nosotros y la soledad mata.

-Las personas que están más conectadas socialmente con la familia, los amigos y la comunidad son más felices, están físicamente más sanas y viven más que quienes no tienen esos vínculos.

-La experiencia de la soledad resulta tóxica. Las personas que están más aisladas de los demás de lo que quisieran descubren que son menos felices, su salud empeora antes, en la mediana edad, su funcionamiento cerebral disminuye antes y viven vidas más cortas que quienes no se sienten solas.

La segunda gran lección que deriva de este estudio, es que no importa tanto la cantidad de los vínculos sino su calidad. “Las personas que estaban más satisfechas en sus relaciones a los 50 años eran las más sanas a los 80. Y las relaciones buenas y cercanas parecen protegernos de algunos de los obstáculos y problemas del envejecimiento”.

Al principio dije que solemos ser algo “inocentes” a la hora de buscar la felicidad. Pero lo que somos es simplones, porque no hacen falta investigadores ni terapeutas ni gurúes de la autoayuda para saber que las relaciones cercanas y afectuosas son la base de una vida bien vivida y, por lo tanto, de una vida saludable. “¿Por qué es tan difícil de conseguir y tan fácil de ignorar?”, se pregunta el investigador. “Somos humanos. Lo que realmente nos gustaría es una solución rápida, algo que podamos conseguir y que mejore nuestras vidas y las mantenga así. Las relaciones son confusas y complicadas, y el arduo trabajo de atender a familiares y amigos no es sexy ni glamoroso. También es de por vida. Nunca termina”. Soy Carina Novarese y me despido con esta conclusión tan básica como fundamental. Que tengas una buena semana.

Para ver

01jh37km03110tjzvx5f.jpeg

The Pitt. Por fin tenemos una nueva y buena serie sobre médicos y hospitales. Son de las favoritas de todo el mundo pero no siempre mantienen el nivel de calidad que nos hizo prender a la pantalla cuando vimos ER Sala de Emergencias, o las primeras temporadas de New Amsterdam. The Pitt se acaba de estrenar en MAX y tiene como protagonista a una cara conocida de este pseudo género: Noah Wyle, más madurito que cuando lo vimos en ER, pero también más sólido. Se desarrolla en la sala de emergencias de un hospital de Pittsburgh, un lugar caótico atendido por muy buenos médicos, que además deben enseñar a sus estudiantes, contener a pacientes y familiares y mantenerse cuerdos. Se habla mucho de medicamentos y procedimientos con nombres impronunciables, pero en el fondo se trata de las decisiones morales que se nos presentan a cada paso. Se puede ver en MAX.

Departure-2.jpg

Departure . No es la mejor serie de la historia, lejos de eso, pero se ve rápido y sin tanta atención invertida. La serie inglesa, que tiene dos temporadas de las cuales la primera es mucho mejor, tiene un buen elenco encabezado por Archie Panjabi (la de The Good Wife) y Christopher Plummer (tan campante desde la novicia rebelde). La primera temporada se centra en la investigación de un avión que desaparece en medio del océano. Hay demasiadas teorías y demasiados intereses.

AAAABW1nSqPMoypZVRvCLRYvkNgciIjd8KxSVcwssS5WnrgqGXWzYjGL_wMi1iuYhDLMmX2Z5QedQLNaAohB209Gh8SipTaN5qr9Cqfy.jpg

N 24 . Una buena película noruega en Netflix, que empieza lenta y algo desordenada, pero termina con una de esas historias que lamentablemente abundaron en la Segunda Guerra Mundial, que combinaron valentía y amor con excesos y muerte. Es la historia del jóven líder de la resistencia noruega, Gunnar Sønsteby, y de las decisiones que debió tomar en el camino a convertirse en el mayor héroe de guerra de Noruega.

Para disfrutar

Canelones. Enero terminará a todo ritmo en Atlántida, donde se realizará la primera fecha de la edición 2025 del Festival Canelones Suena Bien , con la banda Divididos y artistas locales. La música sigue el sábado 1 de febrero con el colectivo de rap Costeros Crew, al trapero uruguayo Mesita y la cantante argentina Nicki Nicole. Las presentaciones se harán en la Manzana 0, en la rambla de Atlántida frente a la Prefectura.

Despedida. La sala La Trastienda MVD cierra sus puertas, pero antes se despide por todo lo alto, con un calendario de toques de las mejores bandas uruguayas. El festival La despedida celebrará los 17 años de este lugar que tantos buenos momentos nos hizo pasar. Comienza el 12 y 13 de febrero con Buitres, 14 y 15 con Trotsky Vengarán, 19 y 20 con No te va Gustar y más. Acá podés ver el calendario completo y las entradas ya están a la venta en locales de Abitab.

Atchugarry. El reconocido artista uruguayo Pablo Atchugarry, reconocido por su inmensa carrera como escultor, también es pintor. Por primera vez se puede ver su obra en el MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry), en la muestra El Color de mi Vida . “La pintura fue la esencia de mi vida por mucho tiempo hasta que al final se transformó en escultura. No hubiera llegado a la escultura sin haber pasado por la experiencia del plano de la forma y del color”.

Música y baile. Hoy 15 de enero se presenta la artista argentina Mora Godoy en Enjoy Punta del Este, en un espectáculo de tango acompañada por un elenco profesional (21 hs). Esta semana también se presenta allí Tabaré Cardozo, el jueves 16 a las 21:00 horas, y el viernes 17 llega el Buenos Aires Ballet a las 21:00 horas.

JIIFF. Vuelve el cine de primera a José Ignacio de la mano del festival de cine internacional de José Ignacio (JIIFF), que tiene este año nuevamente tremenda programación para festejar su 15 aniversario. Empieza el 18 y va hasta el 26 de enero, con funciones gratuitas en tres locaciones: la Bajada de los Pescadores, el Pavilion VIK, y la Bodega Oceánica José Ignacio. Acá todos los detalles y te cuento las que quiero ver sí o sí: Vermiglio, Anora y Emilia Pérez (las tres con nominaciones para el Oscar) y la uruguaya El tema del verano de Pablo Stoll.

slider_1.png

Más cine. Distintas localidades de Canelones serán el hogar de proyecciones de cine durante todo el verano 2025, hasta el próximo 15 de marzo. Cine bajo las estrellas se llama este ciclo organizado por la Intendencia canaria en base a un acuerdo con la Agencia del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ACAU), que incluye 33 funciones repartidas en todo el departamento, que se realizan de forma gratuita en espacios al aire libre.

ROMANELLI-2.jpg

Luminosas. Las criaturas luminosas del jardín se llama este espectáculo de marionetas y luces que vuelve al Teatro Solís de la mano de Kompanía Romanelli. Un pequeño jardín se transforma en destino de diversas especies de animales, insectos y criaturas luminosas. Son criaturas que llegan al jardín de una anciana que las espera bailando la danza de las grullas. Hay varias funciones entre el 6 y 16 de febrero y acá podés comprar las entradas .

Peatonal. El 20 y 29 de enero hay movida en la Peatonal Sarandí, celebrando la llegada de cruceristas a Montevideo, de 10 a 12 hs empezando en la Puerta de la Ciudadela, parada del Bus Turístico, donde residentes y turistas podrán disfrutar del tango y el candombe.

Castillo. Esta semana hay teatro todos los días en el Castillo Idiarte Borda . Hasta el sábado 18 habrá funciones con entrada gratuita. Hoy miércoles se presenta Sería una pena que se marchitaran las plantas (para mayores de 19 años), el jueves va Toffana en carne viva, el viernes Trapos (para niños) y el sábado Por los caminos de Morosoli (para niños)

Novaresio. El ciclo de charlas literarias sigue en el este, esta vez con la visita del periodista argentino Luis Novaresio, que hablará el sábado 18 a las 20 hs en el hotel Enjoy, sobre su novela Todo por amor, pero no todo. Acceso gratuito con inscripción previa acá .

Vinos, vinitos y vinazos

Slide14.jpg

Siempre vuelvo a mi gran amor y estos días de enero son una maravilla para probar y descubrir sabores uruguayos de las mejores viñas y bodegas.

1) Para empezar te recomiendo este nuevo e interesante emprendimiento llamado The Vinito Club , una forma genial de conocer vinos uruguayos de todas partes del territorio nacional. El pack de este mes, que viene con ficha técnica para cada uno de los cuatro vinos, incluye: Inmaduro de Finca Consentida (Rocha, un blend de Marselan-Merlot-Tannat), un albariño diferente de Dardanelli (Montevideo), el Folklore blanco de Cerro Chapeau, una delicia hecha de Trebbiano-Malvasía (Rivera), y Los Ranchos Alma Gallega (Mencía-Pinot Noir), que hace resurgir en Canelones una marca de antes. Los encargué y los quiero probar todos.

2) El sábado 25 se hace el Banquete de Verano de Revista Placer : 15 platos, 15 vinos y una gran noche en la chacra de Punta Ballena. La cocina estará a cargo de la chef Mariana Tucuna, y Titina Nuñez se encargará de seleccionar los 15 vinos de alta gama de grandes bodegas uruguayas, argentinas y chilenas. Empieza las 19 hs y si vas desde Montevideo hay locomoción con cupos limitados. Por más detalles podés llamar al 098 320 023), incluyendo el menú que te hace agua la boca. Solo te tiro algunas pistas: anticuchos de mollejas con salsa de ají charapita o chimichurri, cabutiá fondue (zapallo braseado de la huerta, relleno con quesos regionales), cordero de sierra y mar asado a la estaca y manta de asado ahumada a la brasa.

3) Vuelve el Salón del Vino al Enjoy, esta vez el fin de semana del 24 y 25 de enero. Es la edición 22 de este clásico del verano, con los mejores vinos y bodegas de Uruguay y la región. Acá podés ver detalles y entradas.

Chau chau adiós

2025 es el año de los planetas alineados y la primera fecha es ahora nomás, el 21 de enero, cuando se podrán ver seis planetas —Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, Venus y Saturno— simultáneamente. El 28 de febrero se suma el séptimo planeta, Mercurio. El fenómeno se conoce como gran alineación planetaria y, si bien no es una alineación perfecta en el sentido físico, permite verlos a todos en el cielo. Ojala que los podamos ver este año, con cielos abiertos, porque la próxima vez que suceda este fenómeno será en el año 2492.