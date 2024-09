Mariana Enriquez en Uruguay: cuándo y dónde ver a la escritora del momento en su visita al país

Ese mismo día, en Club Cultural Charco (Maldonado 1477), la escritora será celebrada con otras tantas actividades rotuladas como Bajo el cielo espectral. A las 17 comienza la musicalización a cargo de Felipe Reyes, a las 18.15 será el encuentro entre Enriquez moderado por Mauricio Cheguhem, a lo que le seguirá un miniconcierto de Jhona Lemole y un cierre con firma de ejemplares por parte de la autora.

El martes 17, en tanto, el conversatorio del día será en Cinemateca. Charlarán Enriquez y la escritora uruguaya Gabriela Escobar. Desde el lunes de esta semana, además, Cinemateca está proyectando películas programadas especialmente por la autora argentina, entre las que se incluyen Velvet Goldmine, Crash, Stalker, Beau Travail y Drácula.

El miércoles 18 a las 20, Espectro Enriquez cerrará con el estreno de la obra de teatro Las cosas que perdimos en el fuego, una adaptación de varios de sus cuentos a cargo de Schmidt, en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís.

Las funciones de la obra luego se mantendrán hasta el 28 de setiembre a las 20 horas, con la excepción del 22 y 29 que serán a las 19 (el 23 y 24 no habrá funciones).

El pasaje por Uruguay de la autora no se limitará a Montevideo: el fin de semana del 21 y 22 de setiembre, Enriquez será una de las invitadas principales de la segunda edición del Festival Internacional de Literatura del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Maldonado.

En el museo ubicado en Manantiales será entrevistada por la periodista Silvana Tanzi, y compartirá espacio con otros autores destacados que pasarán por el festival, como Martín Kohan, Luciano Lamberti, entre otros.

Enriquez se tomará un descanso del Uruguay y luego volverá en noviembre, para su última presentación este año: su obra No traigan flores. Se presentará en El Galpón el lunes 4 de noviembre a las 21 horas y las entradas están a la venta en la plataforma RedTickets.

En entrevista con El Observador hace algunas semanas, la propia autora definió a esta obra de la siguiente manera: "En los últimos años, a los escritores en todo lo que es la esfera pública, ferias, festivales y demás, se nos está pidiendo mucho más que la presentación de un libro. Empezó a pasar que había muchísima gente que venía a las firmas, a las presentaciones, todo se volvió un poco gigante, y unos amigos productores me propusieron hacer una prueba en un teatro, con una producción muy mínima y una idea muy básica: un dibujante en vivo que trabaja con arena, algo efímero y siempre diferente, un músico de jazz que toca el contrabajo e improvisa, y yo tratando de leer textos míos. A muchos de esos textos los comento mientras voy leyendo y explico de dónde salen las ideas, hago introducciones a los cuentos, hablo de no ficción. Al ir cambiando tengo que decir cosas distintas, y cada uno de esos espectáculos son irrepetibles. No es una performance con demasiada producción e imaginación, porque es lectura en vivo, algo bastante anacrónico, pero la idea es que cambien detalles. No es algo que quiero hacer para siempre, pero es una experiencia que me llama la atención, poder leer textos y que la gente venga a escucharlos."