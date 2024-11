"Me echaron en mitad de la transmisión": Diego Jokas contó el incómodo momento que le tocó vivir en un partido

yxZ_1aQSFmYSyLT7.mp4

Jokas contó que al comienzo del partido, que se jugó en México y enfrentó a Uruguay con República Dominicana, los árbitros señalaron "tres, cuatro fallos al hilo" que perjudicaron a la selección uruguaya. "Me enajené, me calenté mucho, me generó mucha impotencia, y en un minuto de tiempo me acerco a la mesa de control donde estaba el jefe de los árbitros, el comisionado técnico. Largué el micrófono, le dije al comentarista 'ocupate', y le digo al comisionado, 'es una vergüenza, nos están matando', no hubo ningún insulto, no fue más que eso", contó el relator.