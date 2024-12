"Me metió preso la KGB": el impactante relato de Sebastián Beltrame sobre una curiosa experiencia en Rusia

"Me llevó preso la KGB", bromeó el conductor al empezar su relato. "En la pandemia nadie entraba a Rusia, solo entraban los rusos. Y en Sudamérica, Uruguay era el único país que tenía una conexión a Madrid, era el único país desde el que se podía viajar. Entonces me llaman de la agencia de viajes que trabaja con nosotros para el programa y me dicen 'viajemos a mostrar que está pasando en el mundo', en un momento en el que nadie salía", contó.