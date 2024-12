Meri Deal: "Estoy muy bien del corazón, acompañada de una persona que entiende el caótico mundo de la música"

La cantante uruguaya Meri Deal fue convocada para abrir la temporada 2025 con un show gratuito en Maldonado, este sábado 14 de diciembre en Av. Roosevelt parada 22. Mientras ensayaba para dar este show, conversó con El Observador: "Para mí es tremendo orgullo, tremenda alegría, no hay nada que me guste más que tocar en mi país, en un show abierto al público, para gente de todas las edades. Preguntan mucho porque los chicos quieren venir a verme y como normalmente los shows son nocturnos, a veces dificulta y eso me tiene recontenta porque se van a poder acercar. Por otra parte, poder abrir la temporada para mí es un regalo. Yo estoy viviendo en México y tener un motivo laborar para volver a Uruguay me tiene súper contenta".

Para mí fue un gran shock, cuando me contó me reía, le dije "¿es un chiste?". Pero él tenía tremenda idea, tremendo plan, tenía coherencia el motivo por los que aceptó entrar y jugar ese reality, lo hacía apostando a su carrera, buscando poder abrirse a otro público y expandirse. Sabemos que Gran Hermano genera eso.

¿Qué te pareció su participación y que haya ganado?

Me encantó, porque Bautista entró con ese incentivo, con un motivo muy claro, posicionarse en esa vidriera, pero sabiendo que es músico, y esa exposición podría ayudarlo en su carrera. Como te dije me dio un shock gigante. Lo apoyé desde el inicio y me puse muy contenta por él, porque lo consiguió en grande y lo está viviendo con tremenda gratitud, con muchas buenas consecuencias.

¿Aceptarías entrar a un reality? En un momento se mencionó tu nombre para El Cantando, ¿sabías?

No, no sabía que se había mencionado mi nombre. La verdad es que no sé, porque hoy en día tengo mi enfoque en otro lado, estoy haciendo mi música, metiendo muchas horas de estudio, en la creación, en compartir con otros artistas y músicos. Un reality como El Cantando no me llama tanto la atención, es un tiempo invertido en algo que no es donde quiero enfocar mi energía, estoy muy enfocada en seguir creando, en grabar mi música, los videos, los shows¨.

¿Cuándo tomaste la decisión de irte a vivir a México y dejar tu carrera en Uruguay, con todo el riesgo que eso tiene?

Yo creo que los desafíos son necesarios para no quedarse en la cómoda. Es necesario porque sino, no crecés. Sentí que era tiempo de expandirme y me comparo mucho conmigo misma. Soy muy exigente, me comparo a nivel artístico, cómo estoy en la composición, cómo estoy con los instrumentos, con el canto, y para mí tener esa ambición de crecer artísticamente, crecer en el escenario, para sentirme mejor y más conectada con el público ha sido un desafío. Ese cambio no es fácil, porque con la banda Toco Para Vos estábamos en un muy buen momento y todo fluía de manera muy fácil y natural. El cambio lo hice con mucha decisión y convicción, sabiendo que el camino no es fácil y tiene sus altibajos. Pero me encanta lo que hago y no cambiaría los pasos que decidí tomar. A veces es complicado compararse con un momento de gloria como con Toco Para Vos, como es este donde tuve que empezar de cero en otro país. Estoy instalada en México hace dos años, me llegó la oportunidad y es como que México me eligió a mí. Tuve la posibilidad de abrir el concierto en Uruguay como solista, me pidieron que fuera como solista, mi equipo me presentó para tocar ahí y quede seleccionada. A partir de ahí me invitaron a México por la disquera que era la misma que estábamos trabajando con el grupo. En ese proceso me propusieron empezar a cantar, entonces iba y venía, hasta que definitivamente decidí radicarme allá.

¿Por que línea estas caminando?

Por el pop rock, estoy avanzando de a poco. Mi plan fue tratar de ir desde la cumbia o de los estilos que hacíamos, hacia donde quería llegar, que no sabría cómo definirlo, porque hoy en día son como un millón de microgéneros. Pero sí tengo claro como hacerlo, estamos dentro del pop, pero muy musical, ya que todas las canciones son grabadas con banda, son orgánicas con todos los músicos en el estudio, que hoy en día no es tan normal. Muchas veces es un productor con sintetizadores que hace la canción entera. Yo definí que quería estar con los músicos y trabajar con ellos. Es el proceso que me gusta, es a donde quiero ir y recién ahora que estamos por lanzar el álbum. Estoy muy contenta y emocionada. Es un Pop Rock, con arreglos anglo, pero preservando mis raíces uruguayas con guitarras y armonías más de acá, en un proceso distinto, en equipo, allá en México se da mucho esto de colaborar con otros artistas y músicos.

¿Hay historias de amor?

Escribí mucho historias de amor, pero eso en un disco que hice en colaboración, porque es como un lenguaje más universal y muchas veces escribo para mí y otras veces, canciones para otros, es muy interesante este tipo de trabajo en colaboración. Pero también estoy con ganas de contar otras historias.

¿Viniste a Uruguay por trabajo?

Un poco de todo, me gusta estar acá por la fiestas, ver a la familia y a los amigos. Gracias a dios también hice shows en Carmelo, estos días en Montevideo y el próximo finde en Maldonado, y en verano seguro estaré por el Este con algunos shows. Siempre que pueda venir y encima trabajar son dos cosas que me hacen más feliz aun. Por suerte Uruguay me abre esas puertas.

¿Cómo estás del corazón?

Bien, estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy tranquila, estoy ahora con alguien acá de Uruguay.

¿Tuviste una relación en México?

No, nada serio, simplemente salí a conocer a alguien.

¿Con el uruguayo están pensando convivir acá o en México?

Ya tengo definida mi vida allá, esta relación viene muy bien, estuve mucho tiempo sola, lo necesitaba y lo quería. Pero ahora estamos muy bien y sobre todo hay proyección, hay ganas de pensar en el futuro. Lo vengo súper disfrutando, me acompaña en lo que yo me dedico que todo el mundo sabe es muy caótico, los horarios, los ensayos, las grabaciones, las giras. Solo te digo que estamos muy bien.