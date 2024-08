Petinatti comparó a Blanca Rodríguez con Moria Casán tras anunciar su incorporación al Frente Amplio

En una conferencia junto al expresidente José Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el senador Alejandro "Pacha" Sánchez, Rodríguez compartió su visión como mujer política. "Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas y a partir de hoy me voy a dedicar a encontrar las respuestas. Con los ojos puestos en el futuro", sostuvo.