Murió la periodista y locutora Lil Bettina Chouhy, a los 79 años

Chouhy comenzó su carrera en Sarandí en 1976, luego de ingresar a través de un concurso en el que superó a otras 300 aspirantes. "Había un concurso y una tía, de esas que creen que una es maravillosa, me preguntó por qué no me presentaba", recordaba la periodista en una entrevista con El Observador en 1999. "Fue genial cuando me senté frente al micrófono y descubrí que empezaba un enamoramiento, una vocación", contó.