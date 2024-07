Newsletter Doble programa: cuestión de supervivencia

Detrás de ese ataque está la fatua declarada contra Rushdie luego de la publicación de su libro Los versos satánicos . Sin embargo, lo que importa no es tanto lo que pasó antes, sino cómo esos 27 segundos le cambiaron la vida al escritor para siempre.

En Cuchillo, el libro que acaba de publicarse en Uruguay, Rushdie no solo repasa sus recuerdos borrosos del ataque sino que describe con detallada precisión su proceso de recuperación, el sacudón que significó para su esposa, sus hijos y sus amigos el evento, las medidas de seguridad que tuvo que empezar a aplicar en su rutina. En uno de los pasajes más interesantes descubre el porqué detrás del ataque y el razonamiento del hombre que lo acuchilló y lo llevó a perder un ojo, además de sufrir lesiones en su hígado, cuello y una de sus manos.

Si bien hay que reconocer que el libro tiene algunos pasajes no tan memorables, compensa esos tramos con las reflexiones de su autor sobre el amor imponiéndose al odio y también con sus apuntes sobre la carga de vivir con una cruzada religiosa sobre su cabeza, sobre los remordimientos, las dudas y su reacción en el momento del ataque (Rushdie se pregunta por qué no intentó detenerlo de alguna forma cuando lo vio acercarse a él), y sobre todo, en cómo se va apropiando de lo que le pasó. Eso que quizás sea el desafío más grande de las catástrofes como estas.

Trazando algunas conexiones después de leer Cuchillo, me acordé enseguida de otras obras literarias que también lidian con víctimas de ataques. Por ejemplo, El colgajo, del francés Philippe Lançon, periodista de la revista Charlie Hebdo herido en el atentado que el medio sufrió en enero de 2015 a manos de terroristas, del que en su momento escribió el señor Emanuel Bremermann en su newsletter Epígrafe.

También me acordé de V13, de otro francés, Emmanuel Carrére, que cubrió los juicios por ataques terroristas de noviembre de 2015 ocurridos en distintos puntos de París, en los que se cruzan los testimonios de todos los protagonistas en una crónica devastadora pero también marcada por la resiliencia.

Y si de resiliencia hablamos, va de vuelta una recomendación que ya hice en su momento, pero que actualizo ahora que ya van publicados tres de los cuatro volúmenes que componen la obra: Pies descalzos, el manga que relata el antes, el durante y el después de la vida en Hiroshima luego de la bomba atómica, a través de los ojos de Gen, un niño que sobrevive casi intacto al ataque, pero que pierde a parte de su familia y todo su universo en cuestión de segundos.

Yendo a un terreno más fantástico, pero muy anclado en la vida real, cierro este capítulo con la recomendación de Concrete Utopia, película que se encuentra en Amazon Prime Video.

De un tiempo a esta parte, y sobre todo desde el Oscar de Parásitos para acá, el “contenido” (por usar una palabra horrenda) surcoreano se nos ha hecho mucho más cercano y ha llegado a públicos bastante distintos. Eso también ha hecho que la variedad de las historias que llegan desde el país asiático se amplíe bastante. En este caso, y aunque no es la primera de este tono, Concrete Utopia es una suerte de drama postapocalíptico social bastante curioso.

En una espectacular escena cargada de efectos especiales, la película nos pone en situación: un terremoto cataclísmico arrasa con la ciudad de Seúl, y lo único que queda en pie es un edificio de apartamentos. Sus residentes se encuentran en una situación de privilegio respecto al resto de sobrevivientes, y embanderados bajo el mando de un vecino, empiezan a generar una pequeña sociedad funcional dentro de las ruinas del desastre.

De a poco van apareciendo algunas grietas, y no en el sentido literal: “forasteros” que quieren obtener refugio entre esas paredes, la escasez de comida y agua, las dudas sobre las acciones de los líderes que empiezan a endulzarse con el gustito del poder, y la aparición de algunos vecinos que estaban perdidos en la ciudad y llegan con noticias que sacuden las estructuras del grupo irán haciendo que esta sociedad se vaya resquebrajando.

Aunque por momentos cae en un tono un poco más moralista y obvia, es una película muy entretenida, y mezcla lo espectacular y lo íntimo, además de dejar algunas críticas sociales tanto locales (sobre las particularidades del acceso a la vivienda en Corea del Sur y el símbolo de estatus que implica vivir en este o aquel edificio), como globales.

En la vuelta:

Música – El ciclo Contumancia celebra su sexta edición. Con un programa que incluye presentaciones de la argentina Mariana Fages, Dani Umpi y la banda Centeiia Fútbol Club, este ciclo centrado en la música independiente tendrá su regreso el 4 de agosto, en Plaza Mateo. Entradas a la venta a través de RedTickets.





– Con un programa que incluye presentaciones de la argentina Mariana Fages, Dani Umpi y la banda Centeiia Fútbol Club, este ciclo centrado en la música independiente tendrá su regreso el 4 de agosto, en Plaza Mateo. Entradas a la venta a través de RedTickets. Tributo – Agustín Britos fue la voz de Fito Páez en la serie de Netflix El amor después del amor. El cantante hace ahora un tributo al músico argentino, interpretando todos sus éxitos en un show que tendrá lugar en Inmigrantes este sábado 27 a las 21.30 horas. Entradas en RedTickets.



– Agustín Britos fue la voz de Fito Páez en la serie de Netflix El amor después del amor. El cantante hace ahora un tributo al músico argentino, interpretando todos sus éxitos en un show que tendrá lugar en Inmigrantes este sábado 27 a las 21.30 horas. Entradas en RedTickets. Cine – Los directores argentinos Denise Urfeig y Mariano Frigerio, que ya se metieron con el fenómeno de los fans de Esperando la carroza, estrenan ahora su nuevo documental que repasa el legado de otra película histórica argentina, Tango Feroz. Leyenda feroz se puede ver este sábado 27 a las 19 y domingo 28 a las 20.40 en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Además, el sábado a las 20.40 se proyecta la película que inspira el documental, en esa misma sala.

Espíritu Olímpico

Hoy empezaron oficialmente los Juegos Olímpicos de París y mi estado actual es este con todo el consumo deportivo que me apresto a tener en los próximos días:

Más allá de lo que suceda en los próximos días en la capital francesa, te recomiendo también una pasada por la web oficial de los juegos, que incluye todo un archivo audiovisual impresionante, entre registros de competencias particulares, además de cortos y hasta los documentales oficiales que se hacen durante cada una de las ediciones de los Juegos, en una calidad impresionante.

Un par de destacados dentro de esa lista: el documental Tokyo Olympiad, que en casi tres horas resume los juegos de 1964, que fueron la oportunidad de Japón de volver a mostrarse al mundo tras la Segunda Guerra Mundial. No solo ilustra qué tanto han cambiado los Juegos, que en aquel momento seguían teniendo un fuerte componente de amateurismo, sino también porque el montaje de imágenes y el nivel de esteticismo que logra la cámara al retratar a los atletas es increíble.

Y después, la ceremonia de apertura de Londres 2012, para mí, la mejor de todas. ¡Si hasta tuvo a Mr. Bean!

Por otro lado, en Netflix están los documentales Ícaro, sobre el escándalo de dopaje de atletas rusos que los tiene suspendidos desde entonces (sumado a otros factores, como la guerra con Ucrania), Atleta A, sobre los abusos sexuales dentro del equipo de gimnasia olímpica estadounidense, y si te gusta el básquetbol y en una nota más feliz, El equipo redentor, sobre el equipo estadounidense que ganó la medalla de oro en 2008, que juntó a figuras como LeBron James, Kobe Bryant y Kevin Durant con la misión de vencer los fantasmas de sus antecesores en Atenas 2004, que terminaron “solo” con el bronce en una disciplina históricamente dominada por ese país.

Piano Bar

Cada vez que Diego Presa edita un nuevo disco, hay que prestarle atención. Gran creador de canciones, el cantautor logra darle a cada una de sus obras una potencia y una magia que es muy difícil de lograr sostener en el tiempo. Y él, sin embargo lo hace.

La semana pasada salió Flor abierta, su disco más reciente, y todo eso está ahí. Esta vez le agregó algunas pinceladas más cercanas al pop y al rock, pero su certeza poética como letrista y la fuerza emocional de su música están incambiadas. Es uno de esos discos que pide ser visitado una y varias veces.

Algo parecido pasa con Recuerdo del futuro, de la banda Los Nuevos Creyentes. Más cerca de la psicodelia y del garage rock, el grupo que hasta ahora ha mantenido un nivel parejísimo en sus discos en los diez años que lleva de camino, acá no vuelve a fallar, y entrega once canciones con las que es muy difícil no engancharse y dejarse llevar por ellas.

Por acá concluye esta edición de Doble Programa. El reencuentro será en dos semanas, como siempre, y de la mano de mi socia Carla Colman. Te recuerdo que podés escribirme con cualquier comentario, recomendación, sugerencia o crítica constructiva a este correo, y a Carla a través de esta dirección.

Muchas gracias por tu lectura, y hasta la próxima.