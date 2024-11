Paco Amoroso terminó en un hospital en México: el mensaje del músico después del accidente

El equipo de producción asistió al músico, que fue trasladado a un hospital cercano para evaluar posibles lesiones. Finalmente, los médicos confirmaron que no había sufrido fracturas .

¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?

El dúo argentino se ha convertido en una referencia en la escena urbana. Si bien comenzaron su carrera en 2018 como parte de la primera ola de trap experimental de Buenos Aires, el lanzamiento de su primer disco en conjunto, Baño María, consolidó a dos amigos de la primaria –Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero– como una de las duplas más fuertes de la escena.

Su reciente participación en la edición latina del Tiny Desk de NPR los impulsó como una de las últimas fascinaciones de internet, llegando a acumular más de 10 millones de reproducciones.

¿Qué dijo después de la caída?

Este lunes el cantante compartió dos fotos en su perfil de Instagram y le dio tranquilidad a su público, después de que la caída se volviera viral.

"Mi carita antes q me digan q no me fracturé nada", escribió junto las imágenes, donde se lo ve usando una bata de hospital en una silla de ruedas y durante una video-llamada con Ca7riel y el resto de la banda.

¿Qué pasa ahora?

"Gracias CDMX estuvo increíble! Esto sigue", aclaró Paco Amoroso dando a entender que las fechas de su gira no sufrirán modificaciones.

Se espera que Ca7triel y Paco Amoroso se presenten el próximo jueves en el Foro Tims de Monterrey, el viernes en el Foro Arpa de Querétaro y el sábado en el festival Tecate Comuna en Puebla.