Pampita reveló los secretos de una vida multifacética entre familia, trabajo y sueños por cumplir

Pampita: "Me gustaría tener algún hijo de nuevo"

Pampita no solo es una de las caras más reconocidas de la televisión y la moda, sino también madre de cinco hijos y una empresaria incansable. “Siempre estoy contestando cosas de los chicos, aunque esté trabajando. Es una agenda 24/7 que combina los pedidos del colegio, reuniones, y la vida profesional”, confiesa. Sin embargo, asegura que su motor son ellos: “Mis hijos me han salvado la vida. Me levanto todos los días porque existen”.