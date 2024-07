"Pelado celeste": El hincha más famoso de Uruguay en esta Copa América contó su historia

"Esto arrancó en la Copa América 2011, que había una sala como de prensa, con un lounge y todo eso, y había una parte que era de pintura. Me dijeron, pintate pelado'', y yo no, no'", contó en un video publicado por las cuentas de la Selección Uruguaya.

"Me insisten, y pedí la bandera de Uruguay, y después la mitad de Miramar y la otra de Peñarol, y ahí salí y fuimos campeones", contó en referencia al torneo disputado en Argentina.

"El look es el momento. Me pinta mi mujer por lo general", reveló Pérez, que ahora tiene una cuenta en Instagram hecha por sus amigos.

El "pelado" fue consultado sobre su comprometida actuación en cada himno uruguayo, cuando este suena antes de los partidos. "Lo más importante para mi es el himno, yo fui jugador de fútbol, mediocre para abajo, pero siempre me pareció importante el himno, trato de dejar todo para que los jugadores lo sientan, y dejo la vida para que sientan que estamos ahí, que somos pocos pero buenos", afirmó.

20240701 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: hincha fanático, hombre pintura body painting A fan of Uruguay poses wearing makeup with the colors of the Uruguayan flag prior to the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United States and Uruguay at

El Hombre-Pintura

Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP