Periodista de Canal 4 contó que quisieron estafar a su abuela y el engaño tuvo un final inesperado

Roberto Hernández , uno de los conductores de la edición de mediodía del noticiero del canal, Teledía, contó en su Instagram que su abuela de 89 años, conocida como Lala, fue contactada por un estafador que se hizo pasar por su nieto para intentar robarle dinero. Sin embargo, contó Hernández en un video "a la abuela le quisieron hacer el cuento del tío pero no les salió ".

Acompañado de su abuela, Hernández explicó lo ocurrido. La mujer contó que "Eran la 1:05 de la madrugada, yo estaba durmiendo y sonó el teléfono de línea. Pensé lo peor. Una voz masculina me dice 'abuela, me lastimaron todo'".

Lala, sin embargo, se dio cuenta de lo que había del otro lado de la llamada. "Y yo le dije '¿te duele?, andá al médico'. Me di cuenta que era el cuento del tío. Ya me había advertido mi nieto que tuviera cuidado y ahí me di cuenta", contó.