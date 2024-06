Peso Pluma se fracturó mientras cantaba en Nueva York pero continuó con el show: "Me importa una mierda"

El cantante mexicano Peso Pluma reveló este lunes que se fracturó un pie mientras actuaba en el festival Governor's Ball de Nueva York , donde era el artista principal del cartel, pero dijo no importarle y se mostró agradecido por el recibimiento del público.

Pero también se pavoneó, colgando fotos de su espectáculo en las que se le ve saltando mientras canta ante un mar de cabezas y luce el pie vendado: "¿Un pie roto? IDGAF (me importa una mierda), gracias Nueva York, su energía fue una locura, los amo!" .

peso-pluma-confirma-fractura-a (1).jpg

El cantante comenzó su actuación con el tema Rubicon, tras lo que se presentó al público de la ciudad estadounidense mezclando español e inglés: "¡Arriba México, putos! [sic.] ¿Cómo están? ¿Están listos para una pinche noche de corridos?, dijo, citado por la revista.

Peso Pluma invitó a Rich the Kid y Jasiel Núñez para interpretar algunos de sus éxitos, y una vez ocurrido el percance, siguió dándolo todo sobre el escenario, saltando a veces sobre un pie, y declaró: "Apenas me puedo tener en pie, pero me importa una mierda", agregan los medios.

EFE