Preocupación en Punta del Este tras falso video viral que muestra tiburones en las playas

"Este video malintencionado, precario y con una falsa noticia no sabemos de donde viene, pero puede tener un impacto negativo en el sector turístico y que repercuta en nuestro trabajo. Es difícil que alguien crea que eso pueda ser una noticia verdadera, pero no deja de ser un nuevo ataque. Imagínese que alguien que no es de nuestra región, que esté pensando viajar ahora, o en verano y ve esas imágenes, puede dudar, así que le agradezco publiquen que es una fake news", comentó el gerente de un importante centro hotelero de la península a El Observador.