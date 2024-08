¿Qué es brat? El fenómeno que no podés dejar de ver (y escuchar) en internet

Embed

El término brat, en lugar de ser peyorativo se convierte en un adjetivo aspiracional, hedonista y algo nostálgico. “Quería crear este mundo del celular flip de los 2000, con flashes de cámaras, vivir rápido, morir joven. Quería que mis letras fueran conversacionales porque eso es lo que creo que es la cultura pop: es un TikTok de 15 segundos, un selfie en la nube, un mensaje a tus amigos diciendo ‘¿Dónde andás, perra?’”, dijo xcx en una entrevista con la revista GQ.

En una época en la que internet intenta delimitar los parámetros de la femineidad, los arquetipos construidos en torno a mujeres perfectas.

Ante el avance de la trad-wife (aquella que se aboca a la vida doméstica, pare sin calmantes más de seis hijos, cocina hasta el chicle y no ) o la popularización de la chica recatada y minimalista (aquella que no permite menos que la perfección estética), la artista inglesa lanzó un álbum de 18 canciones que pueden romper cualquier discoteca que definen una forma alternativa de entender lo femenino. Más desenfadada, imperfecta y despreocupada. Una categoría a definir (o ante la necesidad de definirse, antes de que lo haga otro).

Tu referencia favorita

Empezó a publicar sus primeras canciones en MySpace alrededor del 2008 y fue ahí donde un productor la descubrió y empezó a ser convocada para tocar en fiestas alternativas en la escena nocturna de Londres.

"He sido tachada de ser una forastera durante tanto tiempo y nunca me he sentido realmente aceptada en la escena musical británica. La prensa ha perpetuado esa narrativa sobre mí. Soy esta chica que se mueve entre la música underground y el pop, y eso, por alguna razón, es realmente difícil de entender para algunas personas", declaró a The Guardian.

SaveClip.App_447281615_18440409145052491_8756290162414762249_n.jpg

Después de escribir para artistas como Selena Gomez, Shawn Mendes, Blondie, Rita Ora y Camila Cabello o colaborar en canciones como I Love It de Icona Pop y Fancy de Iggy Azalea, Charlotte Emma Aitchison empezó a coquetear con su propia carrera solista con temas como Boom Clap, con la que entró en el Billboard Hot 100, antes de entregarse completamente a una expansión de hyperpop que desborda los clubes de Londres, Ibiza y Nueva York.

brat, su sexto disco de estudio, llevó el sonido más underground a los primero lugares de las listas de éxitos internacionales. Desde su primer sencillo, Von Dutch, pasando por 360, Sympathy is a knive o I think about it all the time, Charli xcx se consolidó como parte de una generación de nuevas voces de pop que lideran el verano boreal junto a artistas como Sabrina Carpenter o Chappell Roan.

El músico Juan Campodónico lo definió así en Banda Completa, el programa de la plataforma de streaming Topic: “Un disco que explora lo más nuevo de la música de club y también las raíces de la música electrónica. Es un producto muy pop, pero con mucha identidad y mucha propiedad en lo que está diciendo. Y una visión muy femenina”.

Embed - Charli xcx - 360 (official video)

El sonido y la estética de los 2000, el conocimiento de la escena del under, y un puñado de letras sobre la conflictiva relación con los padres, las dificultades de las amistades, el deseo (o no) de ser madre o simplemente la sugestiva sensualidad de una noche de fiesta son una combinación ganadora en un disco que no ha parado de sonar y tiene hasta a las religiosas y los jubilados bailando Apple en TikTok.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charli (@charli_xcx)

Recientemente la New York Mag le levantó el cordón de la VIP a aquella artista que se sentía incomprendida, al hacer una campaña fotografiada por el artista David LaChapelle, quien ha fotografiado íconos de la música y el mainstream desde Madonna o Britney Spears hasta David Bowie o Tupac Shakur.

Charli xcx preparó cuidadosamente una emboscada sonora y estética. Y ahora su teléfono no para de sonar con ofertas de otros artistas para trabajar en colaboraciones como las que lanzó con Billie Eilish con Guess. ”Es como ser la chica nueva de la escuela, la gente está fascinada contigo", le dijo a Vulture.

Embed - Charli xcx - Guess featuring Billie Eilish (official video)

Kamala es brat

La ola de brat ha salpicado incluso la campaña presidencial de los Estados Unidos. "Kamala ES brat", escribió en su cuenta de X e inmediatamente el equipo de campaña de la vicepresidenta y candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris, adoptó el Pantone 3507C para su estrategia de comunicación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/charli_xcx/status/1815182384066707861&partner=&hide_thread=false kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

Apenas algunas horas después de que el presidente Joe Biden se bajara de la carrera por la reelección y respaldara a Harris, las redes sociales de la campaña tomaron de la cultura pop, especialmente de la base joven que tanto desean conquistar, un símbolo. Un activo político.

A continuación las redes se llenaron de videos editados por los usuarios en los que se ve a la candidata sobre el inconfundible fondo verde y la música de la cantante británica. La cultura popular y la juventud entró efectivamente en la política. Aunque esa no fuera la intención de la cantante.

Embed Kamala Brat summer anyone??? pic.twitter.com/MxlvCFEDta — Timothy Guillermo Tizón (@TimTizon) July 8, 2024

Según contó a Vulture, escribió el mensaje mientras descansaba en la piscina de su casa de Los Angeles con la intención de que fuese algo "positivo y liviano" más que un respaldo político.

Pero rápidamente las cadenas de noticias intentaron entender y explicar qué significaba ser una brat y qué vínculo podría tener un álbum sobre el placer y la vulnerabilidad de una treintañera con la carrera hacia la Casa Blanca. Todo esto, después de explicar quién es Charli xcx.

“Estar del lado correcto de la democracia, del lado correcto de los derechos de las mujeres, es muy importante para mí", le dijo Charli en la entrevista a la periodista Brock Colyar y le aclaró que está "feliz de poder ayudar a evitar que la democracia fracase para siempre". Pero también le aclaró que no es –ni ha sido– una "artista política". Y que tampoco su música "es música política": "No soy Bob Dylan y nunca he pretendido serlo".

Charli xcx es brat. Y con eso es (más que) suficiente.