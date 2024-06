"Qué sucio sos": periodista de TV Ciudad volvió a cargar contra Nacho Álvarez en sus redes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cabezamartini/status/1797398955426210118&partner=&hide_thread=false Qué sucio sos eh. Mamita. https://t.co/wVpSXDxnGb — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) June 2, 2024

Los chats entre Diego Martini y Nacho Álvarez

La semana pasada, Martini intentó entablar una conversación por teléfono con Álvarez, que este primero ignoró y luego negó por escrito.

"¿No te animás a hablar por teléfono? Tengo cosas para pasarte", le dijo el productor y periodista. "Te llamo y te paso luego. Si no, nos tomamos una feca (café)", siguió, a lo que el presentador de Santo y Seña le sugirió que se vaya a "tomar la sopa, pendex".

Tras el intercambio, Martini publicó los chats en su cuenta de X.

"Quise hablar con Ignacio Álvarez. Me atendió. Le pregunté cómo estaba. No me respondió. Le pregunté de nuevo. Me insultó y me cortó. Le escribí. Me respondió. Me volvió a insultar. Me mandó a tomar la sopa. ¿Cómo puedo hablar con él?", escribió.

Posteriormente, Álvarez le respondió e hizo públicos los nuevos chats, acompañado de una captura del tuit de Lemos. En los chats expuestos se pudo ver como el periodista necesitaba hablar con él "por temas Romina Celeste, Penadés, Mastropierro y Astesiano". De acuerdo a lo explicado por el conductor de La Pecera en el tuit, no quiso hablar con él porque estaba seguro de que estaría grabando la conversación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/igalvar71/status/1795908833128092053?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1795908833128092053%7Ctwgr%5E3e7f206c1e3e5727eef255a27f0660dfda449869%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fnacional%2Fanda-tomar-sopa-pendex-los-chats-nacho-alvarez-y-un-periodista-tv-ciudad-n5942956&partner=&hide_thread=false Una prueba de cómo juegan los operadores de izquierda a los que todos los montevideanos les pagamos el sueldo en TV Ciudad. Era tan obvio que me estaba grabando, que lo dejé con las ganas. A papá mono con camas orinadas... pic.twitter.com/vb8RP0Ud1h — ignacio alvarez (@igalvar71) May 29, 2024

"Una prueba de cómo juegan los operadores de izquierda a los que todos los montevideanos les pagamos el sueldo en TV Ciudad. Era tan obvio que me estaba grabando, que lo dejé con las ganas. A papá mono con camas orinadas", sentenció. Álvarez tenía agendado a Martini como "Operador" y se puede ver también como bloqueó a Lemos tras finalizar su conversación.