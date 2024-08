"Queridísimo Uruguay": Andrés Calamaro recordó una gira por el interior uruguayo en la que paseó por Artigas y tuvo que suspender en Salto

El artista, como un usuario activo de la red social bajo seudónimo, compartió la publicación y recordó la gira que lo llevó por el interior del Uruguay y Argentina, pero no se completó de la manera que esperaba. " Hicimos Artigas, Salto (suspendimos por falta flagrante de púbico) y otra más en Entre Ríos... Viajamos 26 horas para llegar a Gral Artigas donde tocamos de madrugada", escribió.

"Sí, sí: Andrelo en Artigas, 1989. Tocó en el club Uruguay. Se alojó en el hotel municipal. Se presentaron el sábado y pasaron el domingo en la ciudad. Acá, paseando por avenida Lecueder. Dicen que llegaron tarde porque se perdieron en la ruta", agregó Castro.

Entre las imágenes caminando por Artigas, Calamaro se refiere a músicos uruguayos como Leo Maslíah, Rubén Rada y Luis Alberto "Beto" Satragni. "Acá en Uruguay nació el más grande de todos que es Leo, Leo Maslíah. Es el más grande, los chicos también están de acuerdo. Después muchos de los colegas, muy buena gente y grandes músicos en Buenos Aires como Rubén [Rada] y Beto Satragni. Inclusive en el equipo tenemos algún canario, algún yorugua", dice el argentino.

Además, en esa misma entrevista Calamaro se entera de la separación de Los Estómagos, que había hecho su último show en agosto de 1989. "Tengo en casa el disco de Los Estómagos. Habrá sido una cirrosis o un ataque hepático", comentó.

Ante el resurgimiento del archivo, Calamaro respondió con un fragmento de Mind Projects, la canción escrita por Rubén Rada y Hugo Fattoruso como parte del disco Magic Time de Opa: "Queridísimo Uruguay / Te tengo que confesar / Hay veces que no te escribo porque no me contestas". "Saludos allá", cerró.

Intrigado por el episodio en el que se canceló el show de Salto, alguien le preguntó directamente al artista si no lo "acompaña mucho el público yorugua". "Solo aquella vez en Salto", respondió El Salmón.