Roberto Hernández se quebró al hablar de su abuelo y del abandono de su padre: "Pude desahogarme"

Y agregó: "no puedo comprender como hay padres que se alejan de sus hijos. Porque es tanto el amor que uno siente por un hijo o una hija que no lo puedo comprender. Yo creo que lo que siento por mi padre es incomprensión. No rabia, porque yo lo perdoné, por algo las cosas se dieron así. Seguramente si me hubiera criado con mi padre las cosas hubieran sido distintas, yo no sería quien soy. Sería otro Roberto. Sería Carlos Augusto, y yo soy Roberto Carlos".

La emotiva historia de Roberto Hernández con su abuelo Lolo

En la entrevista Hernández también repasó su vínculo con su abuelo materno, Lolo. "Tenía una debilidad importante por el alcohol. Con él hice vino en la molienda. El alcohol lo llevó a tener peleas con mi abuela, con sus hijos, a meterse en problemas, y eso seguro también lo llevó a enfermarse".

Quebrado, Hernández dijo "hacía lo que podía para sacarlo de ahí, lo contenía. A veces el abuelo o el padre era yo. Lo levanté de algún bar borracho y lo llevaba a la casa, pero nunca me avergoncé de mi abuelo. Siempre voy a estar orgulloso de él, y él de mi".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/robhernandez3/status/1828196134806003731&partner=&hide_thread=false Imposible no conmoverme al hablar de mi abuelo. Pasaron 14 años desde que “Lolo” se fue y se ve que nunca pude desahogarme de algunas cosas. Nunca pensé que lo haría en una entrevista, me ganó la emoción. https://t.co/dHddKF54OZ — Roberto Hernández (@robhernandez3) August 26, 2024

"Imposible no conmoverme al hablar de mi abuelo. Pasaron 14 años desde que “Lolo” se fue y se ve que nunca pude desahogarme de algunas cosas. Nunca pensé que lo haría en una entrevista, me ganó la emoción", contó Hernández luego en su cuenta de Twitter.

Por su parte, en Instagram escribió "Un fin de semana de muchas emociones, muy removedor, se me vinieron cientos de imágenes, recuerdos y personas a mi cabeza. Sabía de que se trataba el programa y que llegaría a las fibras más íntimas, pero nunca pensé en que sería tanto. Un momento de desahogo, de algunas lágrimas contenidas".