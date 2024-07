Rosina Gil, primera bailarina del Ballet del Sodre, anunció su retiro: "El amor y la pasión me mueven a tomar esta decisión"

“Soy una persona muy inquieta, me gusta aprender, hacer otras cosas. A mí me gusta mucho la danza contemporánea, y creo que es momento, con la vitalidad y las ganas que tengo, con lo que amo bailar, de poder seguir por ese camino. Y también abrir el camino a artistas jóvenes que quieran seguir trabajando con excelencia y mucha responsabilidad, que es algo que aprendimos de muy chiquitos en el ballet, donde todo es muy riguroso de manera positiva.”

20240716 Conferencia por retiro de bailarina Rosina Gil. (12).jpg Foto: Inés Guimaraens

Gil se despedirá de los escenarios con un espectáculo doble que se desarrollará en las próximas semanas, y que cierra la actual temporada del Ballet del Sodre con dos puestas: Minus 16, con coreografía de Ohad naharin, y Swan Lake, con coreografía de Juliano Nunes.

El último baile de Gil será en la función del 31 de agosto.

“A Minus 16 lo hicimos hace dos años y fue tremendo éxito, a la gente le encantó, tiene mucha energía, mucho power y siento que me representa. Swan Lake es una nueva coreografía, creación de Nunez, que es el segundo acto del Lago de los Cisnes, pero más contemporáneo. Él es brillante, un artista joven, un coreógrafo al que le está yendo increíble en todo el mundo, entonces bueno, poder estar con él y aprender de él. Es un tipo de movimiento que me queda bien, que me gusta y me desafía”, dijo sobre las últimas piezas que bailará en el Auditorio.

La presencia de cierta contemporaneidad en esa reversión del famoso ballet de Tchaikovsky va en sintonía con las inclinaciones de Gil, que de hecho remarcó en su conferencia de despedida.

“Dejo la singularidad, poder hacer las cosas de forma diferente, arriesgarse, tener valentía, nunca traicionarse a uno mismo, a las cosas que siente. A las niñas y niños que empiezan esta carrera me gusta decirles que hay formas diferentes de hacerla. Yo pasé por diferentes etapas, no solo ballet clásico, y eso me enorgullece."

Gil contó que se encuentra escribiendo un libro, que está estudiando gestión cultural, dramaturgia, y que su futuro fuera de la compañía, a la que volvió después de varios años en 2021, se vincula a estas nuevas aristas que se abren en su vida.

20240716 Conferencia por retiro de bailarina Rosina Gil. (2).jpg Foto: Inés Guimaraens

“Confío en mi experiencia para lo que viene. Es muy fuerte arriesgarse cuando no se sabe lo que viene, pero a una la mueve el amor, la pasión por las cosas, y es lo que me está moviendo a tomar esta decisión. Poder crear cosas nuevas con gente nueva”, aseguró.

Su trayectoria como bailarina comenzó de niña, y se profesionalizó con su egreso de la Escuela Nacional de Danza a los 17, tras lo que estuvo un año en el cuerpo del Sodre. Posteriormente su carrera la llevó a Paraguay, a la compañía de Deborah Colker en Río de Janeiro, a Barcelona, Madrid, hasta que fue contratada por el Cirque Du Soleil. Fue la primera uruguaya en llegar a la compañía internacional.

En 2011 fue nombrada por la revista Dance Europe como una de las 100 mejores bailarinas del mundo por su papel de Blanche en la obra Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams.

Volvió al BNS en dos ocasiones: en 2010, bajo las órdenes de Julio Bocca, y en 2021, cuando se convirtió en primera bailarina de la institución.

“Rosina es una persona que ha hecho muchísimo por la institución y por la danza acá en Uruguay. El que la conoce sabe lo trabajadora y lo buena persona que es. Un gran artista, en este caso una gran bailarina, tiene que tener un corazón especial, sino todo ese talento no sale. En el caso de ella tiene dos corazones, no uno. Me da mucho gusto que se la celebre”, dijo, por su parte, la directora de la compañía, María Noel Riccetto.

Las entradas para el espectáculo en el que bailará Gil ya están disponibles en boletería del auditorio y Tickantel. Se estrena el miércoles 21 de agosto y hay funciones todos los días —con la excepción del 25 y el 26 de agosto— hasta el 1° de setiembre a las 20 horas.