Todo lo que tenés que saber sobre La Bajada: a qué hora será, dónde se desarrolla y cómo se anunció este año

"Hoy me levanté y sentí algo que se metió en mi cuerpo, quedé poseso por Satanás, la camisa se me pegó en el cuerpo, y entré en un trompo de alegría, flores, cumbia y magia. Eso que pasa una vez al año. Y dije, 'se fue el año', lo sentí en la mirada de la gente, en el cansancio, el agote. El peso del 2024 ya no los deja mirar más allá", dijo Gonzalo Cammarota en el personaje de DJ Sanata desde el programa.

"Yo creo que pueden dejar todo para febrero, marzo", agregó. "Y me gustaría mandar un saludo a toda la gente de la sociedad de la nieve", dijo en otra referencia habitual de este festejo, antes de dar play a la canción con la que históricamente el programa decretó La bajada: Viva la Mamma. "Sin más, les digo feliz Bajada para todos, está decretada", concluyó Sanata.

¿Dónde es La Bajada?

Al igual que sus últimas tres ediciones, este año se realiza en el espacio ubicado frente al Club de Golf, sobre la rambla, aprovechando el escenario montado para eventos.

La tradición, mientras Justicia Infinita se emitió por Océano FM, era celebrar en la explanada de la radio. Sin embargo, el evento se fue tornando masivo y fue necesario trasladarlo a otras locaciones, coincidiendo además con el cambio de emisora del programa, conducido hoy por Gonzalo Cammarota, Ximena Cedrés, Junio Riverman, Ignacio Alcuri y Alejandro Dalto