Una historia de cartas perdidas: los recomendados de Picnic!

Para lograrlo no solo hubo que procesar millones de cartas y paquetes, sino convertirse en investigadoras que buscaban dónde estaba un tal "John Smith, Ejército de EE. UU.", entre los miles de John Smith que peleaban en el frente de guerra. En condiciones deplorables y con un alto mando que no las apoyaba, crearon un sistema de seguimiento que les permitió clasificar 65.000 envíos por turno. Tenían seis meses para cumplir el objetivo. Lo hicieron en tres.

Las 800 mujeres que lograron que las cartas llegaran trabajaron bajo el lema "No mail, no morale" (Sin correo, no hay moral), y entendieron que esas cartas eran más que papel y tinta; eran los lazos que sostenían a los soldados en los momentos más oscuros. Cada sobre que clasificaban era un recordatorio para los soldados de que alguien, en algún lugar, seguía esperando su regreso. Las manos de las integrantes del 6888 tejieron un puente invisible entre corazones separados por la distancia y el conflicto.

En estos días a veces confusos, a veces solitarios aunque estemos rodeados de muchas personas y mucha información, la historia del 6888 nos recuerda el valor de las palabras compartidas con intención, de los gestos que unen, y de los lazos que nos hacen humanos. Cada carta, cada mensaje, es un testimonio de nuestra necesidad innata de pertenecer y de recordar que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. Soy Carina Novarese, feliz año nuevo y gracias por la lectura.

Para ver

4000.jpeg

Deseo. Ya se puede ver en cines uruguayos Baby Girl , un gran plan para un día de calor en Montevideo o para una noche de verano en el este. La película viene precedida de muy buena crítica y de nominaciones para los premios más importantes del cine, con acento en la actuación de Nicole Kidman. Es la historia de una mujer casada, una ejecutiva exitosa, que entra en una relación con un hombre mucho más joven, una relación de sumisión y dominación. “Es una historia sobre las mujeres, los cuerpos y la regulación de ambos, y lo que significa cuando una mujer entrega su yo más secreto. Todo lo cual quiere decir que también se trata de poder, pero con problemas”, escribió el New York Times sobre el filme.

AAAAQYpnYkY6517euEmrTqueAa8BeNXQUUFiAH7gCHenZTBkH7_f_WAb-LMs8kxYNbGzMKohw9YwaGwOHnecOnXZp6gvsD-DQ2v5nkVF_5V14hSJ6SEF6drL3I9b_b9vubSYdBOiTy5fVJFttWUOL8H5rZrK_xY.jpg

Fachadas. Netflix estrenó nueva serie con buenas actuaciones y buena trama. Fachadas (No Good Deed) no es la mejor serie de los últimos tiempos, a veces peca de ligera, pero la historia de familias ricas que compiten para superar las ofertas por una casa es tan insólita como la realidad. Lydia (Lisa Kudrow) y Paul (Ray Romano) ponen a la venta una hermosa casa de los años 20 en un barrio muy codiciado de Los Ángeles. Tres familias compiten por gastar millones de dólares en comprarla, pero los que deciden son los propietarios que terminan generando una guerra inmobiliaria de ofertas. Además, todos esconden algo.

media_1f095376338ed7d22bca50badb8c328dd3f969f1e.jpeg

Fin. Outlander va por su temporada siete y será la final. Los capítulos de la segunda parte de esta última temporada ya se pueden ver en Disney. Es cierto que es un culebrón, es cierto que está lleno de estereotipos, pero también es cierto que es una serie adictiva, llena de giros inesperados derivados de los cambios de era en los que se ven envueltos sus protagonistas, que pasan de mediados del siglo XX al siglo XVIII con más facilidad que tomarse una avión. Si nunca viste esta serie las primeras temporadas son las mejores. Es ideal para un atracón de serie.

5fb47a2356c017702a0f63f2cf47027c0e6397ffe073f2a66f364421123e0230._SX1080_FMjpg_.jpg

Límite. Es una película dura con buenas actuaciones, en particular de Sean Penn. Ciudad de Asfalto se puede ver en Prime Video y es la historia de un paramédico novato que, mientras prepara el examen de acceso a la Facultad de Medicina, aprende la realidad de la vida y la muerte a bordo de una ambulancia que recorre las calles de Nueva York. Su compañero es un hombre curtido, uno de los más veteranos del servicio y se convierte en su mentor. Además de salvar pacientes, deben aprender a lidiar con sentimientos extremos.

Para disfrutar

canadon-de-la-palma-es-significativo-y-de-maxima-prioridad.jpeg

Senderismo. Si andás por el este te recomiendo este plan de caminatas en la zona de Pan de Azúcar, saliendo de Cañadón de la Palma , una reserva natural ubicada en la ruta 60, km 28. Son caminos de 6 a 10 kilómetros con un total de 460 metros de altura. Las vistas de las Sierras de las Ánimas son impresionantes y hasta te podés dar un baño en una cañada con cascada.

La Serena. El 4 de enero comienza el Festival de la Canción La Serena , en La Paloma, con tremendos shows desde Jorge Drexler a Luciana Supervielle, pasando por Florencia Núñez, Jorge Nasser y una enorme grilla de talentos musicales. Acá podés ver toda la programación en tres escenarios. Para ir haciendo boca, te dejo una de las playlists del Festival.

Arte. Del 9 al 11 de enero se instala la Master Fair Art en el Grand Hotel de Punta del Este, primera experiencia de arte contemporáneo que suma las obras de más de 100 artistas nacionales e internacionales.

Libros. En estos días están saliendo todas las listas de mejores libros del año de diferentes publicaciones. Me gusta esta que hizo The Conversation , consultando a 38 expertos de universidades españolas y latinoamericanas para elegir los 20 mejores libros escritos originalmente en español desde el 1 de enero de 2000. De esta última lista me gusta su diversidad de géneros, autores y nacionalidades. Hay mucho que no leí, así que estoy entusiasmada.

Galponazo. Para 2025 el teatro El Galpón ya tiene planificada una tremenda programación , que incluye varios espectáculos extranjeros que acompañarán la sala. En enero se podrá ver El Brote , escrita y dirigida por Emiliano Dionisi. Va el jueves 30 y viernes 31 en Sala Campodónico. También en enero se podrá ver Partida , escrita e interpretada por Renata Moreno, con dirección de Gonzalo San Millán. Se puede ver el jueves 30 y viernes 31 en Sala Atahualpa. En febrero vuelve Erica Rivas con Matate, amor de Ariana Harwicz y con dirección de Marilú Marini. Jueves 27 y viernes 28 en Sala Campodónico.

images (8).jpeg

Mar. Es verano así que es hora de Efecto Cine, que comienza hoy mismo su gira de verano con estreno en Santa Teresa, Rocha, donde se podrá ver La Ruptura, una película que se desarrolla en un pintoresco pueblo de pescadores, donde Julia y Pablo enfrentan una crisis en su relación, mientras un proyecto inmobiliario amenaza con derribar la casa donde viven. Habrá funciones en La Coronilla, Valizas, Barra del Chuy, Solís, Piriápolis, Punta Negra y Cabo Polonio, siempre comenzando a las 21 horas. En sus redes podés ver días y otros detalles.

Montevideo. No todo es Este y no todo son vacaciones, así que si estás en Montevideo igual tenés chance de lindos programas.

Del 4 al 26 de enero se realizará el Festival de Teatro de la ciudad Montevideo de las Artes,

También habrá cine en el Jardín Botánico, un planazo que comienza el 10 de enero y se repite el 11, 16 y 17. El ciclo es organizado por Montevideo Audiovisual y se podrán ver cuatro películas estrenadas en Uruguay en 2024. El viernes 10 se podrá Todos quieren dominar el mundo, largometraje de Adrián Bíniez protagonizado por alumnos de la escuela La Escena. El sábado 11 de enero será el turno de Naufragios, ópera prima de la realizadora Vanina Spataro. Acá podés ver el resto de la programación . La pantalla de cine al aire libre se instala en la zona de los juegos infantiles, el ingreso y salida se realiza por la Avda Luis Alberto de Herrera, las funciones comienzan a las 20 horas y no hay que sacar entrada. Recomiendan llevar silla plegable, repelente y abrigo.

En el Planetario sigue la actividad con cuatro proyecciones : La historia espacial de Rusia, Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos, Arqueoastronomía Mexica y De la tierra al universo. Las reservas se habilitan cada semana desde el martes a las 18 horas, solo se pueden hacer vía web y la entrada es gratuita. La otra buena noticia es que la sala tiene aire acondicionado.

Amigos en La Huella

_DSC8648 (1).jpg

La última cita del ciclo Cocina con amigos en el parador La Huella de José Ignacio fue con el chef argentino Julio Báez , que inauguró la temporada de verano con un menú de cuatro pasos con productos locales y con la creatividad que caracteriza a este cocinero que está al frente del delicioso y destacado Julia y, más recientemente, de Franca. Ambos restaurantes fueron recomendados en la primera edición de la guía Michelin Argentina.

Báez propuso una entrada para compartir que combinó ub escabeche de almejas locales tiradito de corvina, pelón y durazno, ensalada de remolachas a la sal con crema ácida y granola especiada, y paté de hígado de pollo, perejil y mostaza. Todo delicioso con un destaque para el tiradito, por la combinación de sabores y a las remolachas en su mejor punto, con una combinación perfecta de dulces y ácidos, cremosos y crocantes. Los platos principales fueron una pesca blanca con sopa de tomate, salicornias y apio de mar, y un ojo de bife con lechuga asada y tonnato. El postre explotó en sabores en un helado de queso azul y cerezas. Entre los vinos, todos Garzón, me encantó el Garzón Cabernet Franc.

Si te preguntás qué son las salicornias -yo me pregunté lo mismo, no hace tanto tiempo-, son un tipo de plantas suculentas que toleran bien la sal, por lo cual crece en playas. Báez aprovechó la mañana del domingo 22 para recolectar salicornias y apios de mar en la orilla de la playa de José Ignacio.

Cocina con amigos tiene nueva edición en 2025 y habrá cenas especiales en enero y febrero, incluyendo la visita de los chefs Gonzalo Aramburu y Julieta Caruso.

Chau chau adiós

En estos días anduve muy melómana, para bajar las revoluciones y acostumbrar el oído a géneros y artistas que no siempre me hago el tiempo de escuchar. Me despido con estas recomendaciones:

Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Filarmónica de Radio France , en la apertura de Notre-Dame. El Hallelujah es eterno.

Dua Lipa dio tremendo espectáculo en el Royal Albert Hall , con un despliegue fantástico no solo de su voz, sino de una orquesta completa, invitados especiales incluyendo a Elton John, y un escenario de locos. Incluso si nunca la escuchaste, vale la pena para descubrir a esta artista tan joven como gigante.

El Coro de Stellenbosch University interpreta acá el Círculo de la vida , y es una maravilla.