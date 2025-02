Vecinos de Punta del Este analizan pedir que se le retire la licencia de conducir a Pancho Dotto

Tras la divulgación de las imágenes donde se ve al ex representante de modelos Pacho Dotto, haciendo una transmisión en vivo por Instagram mientras manejaba desde el puente de La Barra hasta José Ignacio, aparecieron los comentarios de rechazo y repudio por la actitud imprudente y por no acatar la normativa vigente.

En las últimas horas, algunos residentes del balneario esteño comenzaron a preguntarse si esta actitud podría acarrear algún tipo de sanción mayor o configurar un delito.

Este tema fue consultado con distintos abogados de Maldonado, quienes indicaron a sus clientes que podría caratularse como una falta, ante el juzgado de paz de Maldonado, a propósito de lo que dice la ley 19.120 en el artículo 2, agravio u omisión de asistencia a la autoridad.

En ese sentido, un letrado del departamento consultado dijo a El Observador: "La actitud del conductor no solo es inadecuada, sino imprudente, pero además podría ser peligrosa o temeraria, en el sentido de que actúa con total desprecio por el otro. Al ponderar lo que estoy viendo, que con el fin de realizar una transmisión en sus redes, deja todo lo demás, todo lo que le rodea, librado al azar. De milagro no hubo un accidente. Estas conductas deben ser especialmente sancionadas, porque la actitud del conductor no respeta con las normas, es un disparate que este 'buen señor', privilegie una actitud personal por sobre la vida de los demás. Yo le pregunto al señor Dotto; ¿Qué cree que hacía? Porque no hace falta atropellar a alguien o provocar un accidente, para que se configure una actitud temeraria. El señor tiene que saber que cuando se conduce un coche se deben respetar las normas. Por el simple hecho de que no ocurrió ningún accidente, no lo libra de una sanción que podría partir con quitarle la licencia de conducir, y eso esta previsto en la ley".