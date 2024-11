Vuelven El juego del calamar y Dexter y se estrena Cien años de soledad: las series destacadas que llegan en diciembre

Producciones de ensueño

Del mundo de Intensa-mente, esta producción regresa a la mente de Riley para explorar el funcionamiento interno del estudio de cine que hay en su mente y que es el que fabrica sus sueños. Cuatro episodios que llegan a Disney+ el 11 de diciembre y que en su versión original cuenta con las voces de Richard Ayoade, Amy Poehler o Maya Rudolph.

Creature Commandos

Una serie de animación para adultos, de siete episodios, que pertenece al universo DC. Creature Commandos sigue la pista de un equipo secreto de monstruos encarcelados reclutados para misiones consideradas demasiado peligrosas para los humanos. Está escrita y dirigida por James Gunn, responsable de la saga Guardianes de la Galaxia.

The Sticky

Una cultivadora de sirope de arce que reúne a un equipo para llevar a cabo el atraco del siglo en Canadá. Esta es la premisa de la serie The Sticky, una de las apuestas de diciembre de Prime Video, protagonizada por Margo Martindale, una de esas secundarias roba escenas vista en películas como Agosto o series como Your Honor o The Americans.

Palomas negras

La británica Keira Knightley regresa a la televisión en la que se dio a conocer en sus inicios con una serie de acción junto a Ben Whishaw, cuya segunda temporada ya ha sido confirmada antes del estreno de la primera. Ambientada en Londres en la época navideña, es la historia de Helen Webb, una mujer que durante diez años ha filtrado los secretos de su marido, un político, a una misteriosa organización.

Dexter: pecado original

Los orígenes de Dexter, el asesino que lanzó a la fama a Michael C.Hall, se conocen ahora con esta nueva producción protagonizada por Patrick Gibson cuando es un joven estudiante que empieza a trabajar para la Policía de Miami. Una serie que llega el 4 de diciembre a Showtime y cuenta además con Christian Slater, Sarah Michelle Gellar o Patrick Dempsey.

El nivel secreto

Otra serie de animación para adultos que presenta historias originales ambientadas en los universos de algunos de los videojuegos más populares del mundo y que llegará a Prime Video el 10 de diciembre. Cuenta con voces como las de Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Emily Swallow o Gabriel Luna.

