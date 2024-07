Wanda Nara oficializó su divorcio con Mauro Icardi en un comunicado: "Hoy me toca seguir sola"

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho a que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo de quién soy. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error” comenzó la empresaria argentina de 37 años.