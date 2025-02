Yo quiero saber dónde diablos está: los recomendados de Picnic! de esta semana

Llueve y se agradece, en parte porque es lindo escribir este Pícnic! con el sonido de las gotas y, sobre todo, porque estaba ansiosa por recibir el fresco que por fin entra por las ventanas. Hoy quiero hablar contigo de verdad y verdades , pequeño desafío. El domingo manejaba desde el este y la carretera estaba lentísima. Respiré intentando alejar a mi viejo yo (que siempre está ahí!) y evitar tirarme por la banquina y hacer un desastre, pensando además que 10 minutos a paso de tortuga no iban a cambiar nada después de un fin de semana de agua salada y cristalina y de atardeceres lentos e impresionantes. En mi Spotify empezó a sonar una canción que no escuchaba desde hace mucho y que, sin embargo, recordaba letra por letra.

dónde diablos está, la verdad...

Me quieren vender, la piedra por flor,

la niebla por la claridad,

solo quiero saber dónde diablos está,

dónde diablos está, la verdad…

Nito Mestre la escribió en 1999 y años después la recreó Carlos Vives en una versión hermosa que podés escuchar acá .

Al día siguiente miré la columna de Ezra Klein , columnista estrella del New York Times, y me resonó Nito, Carlos y todas mis preocupaciones por LA VERDAD, esa que ya no se puede escribir con mayúscula porque vaya a saber si es verdad. Klein da su punto de vista sobre lo que ha sido la catarata de decisiones ejecutivas que tomó el nuevo presidente Donald Trump, buena parte de las cuales son inconstitucionales. Para hacerse realidad debería cambiarse la Constitución estadounidense, un procedimiento que es bastante más difícil que en Uruguay -donde ya es difícil- y donde ha sido modificada escasas 27 veces desde que fue concebida por los “padres fundadores”, en 1784. ¿Lo que hace es verdad o tiene la apariencia de verdad y terminará siendo una mentira?

Tomo de ejemplo a Trump, pero podría citar otros muchos en este mundo que ha sido siempre mentiroso, pero que ahora ha llevado la mentira a un nivel de sofisticación que obliga a confiar como inocentes ovejas, o a pasarse la vida chequeando, con dificultad para encontrar fuentes fidedignas.

El nuevo presidente está aplicando la estrategia de Steve Bannon (su mentiroso exasesor) que explicó públicamente en 2019: saturar a con acciones constantes (“inundar la zona”) para evitar una oposición coherente. Y sobre todo, saturar a los medios de comunicación que deben cubrir cada anuncio ya sea que se convierta en una acción concreta o termine en el reino de los sueños. La cuestión es que, dice Klein, las órdenes ejecutivas y los cambios rápidos de políticas crean una sensación de impulso imparable. “Trump entiende el poder de la fe: si puede convencer a la gente de que tiene un poder ilimitado, será más probable que acepten su autoridad. Su objetivo no es sólo ser presidente, sino actuar como un rey, utilizando los medios de comunicación para reforzar esta imagen”, agrega.

Me pregunto hasta dónde llegará la mentira y cuánta fuerza podrá tener la verdad si cada vez tiene menos defensores porque da demasiado trabajo constatarla. Trump tiene poderes muy reales pero no puede cambiar unilateralmente las leyes constitucionales. La orden ejecutiva que prohibió que los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos sean estadounidenses, ya fue bloqueada por un juez porque es anticonstitucional.

Cuando era niña los adultos decían que las mentiras tienen patas cortas. Quiero seguir creyendo en esa frase, pero cada vez me cuesta más. La verdad tiene tiempos largos, pero no me quiero decepcionar. Prefiero sumarme a los defensores, y ojalá vos también lo hagas. El éxito nunca está asegurado, pero al menos lo intentaremos. Gracias por la lectura y que tengas una buena semana.

Para ver

Más mentiras. Netflix recién estrenó la nueva serie Vinagre de manzana . Lo interesante es que este tipo de serie podría transformarse en algo así como una marca registrada de la empresa de streaming: historias verdaderas de personas mentirosas que le hicieron creer sus mentiras al mundo entero. Primero lo hizo con Inventing Anna, la historia de la súper estafadora Anna Sorokin, que se movía por la alta sociedad neoyorquina haciéndose pasar por una heredera alemana. Vinagre de Manzana se parece porque también su protagonista es una mentirosa empedernida. Kaitlyn Dever es la protagonista y está muy bien en la piel de la influencer Belle Gibson, una mujer joven que construyó un imperio contando cómo batallaba un horrible cáncer cerebral , que “derrotó” por su estilo de vida “saludable”. "Esta es una historia real basada en una mentira", dice la serie en su comienzo.

4000 (1).jpeg

Hermanas. Otra que estoy mirando sin prisa pero con mucho placer es la serie japonesa Asura , de lo mejor que ha conseguido hacer Netflix en los últimos tiempos, y un gran placer de verla. Dirigida por Hirokazu Kore-eda, ganador de la Palma de Oro y nominada al Oscar por la hermosa película Shoplifters, es la historia de cuatro hermanas que te hace reír a carcajadas y que, cada tanto, te pianta un lagrimón. Las hermanas Takezawa representan una visión y versión diferente de lo femenino durante los años 70, todas muy diferentes entre ellas. Abundan las peleas pero también el amor. Hay que prestar atención a la filmación.

AAAABeRZLo2XDurkE3fugJulxlbQl-tu45ex2GhnYwWmGcwt-Td5f4SiNoxg6jM6EjO9cUjevR83ebZPnkJwgcsE0L4_Ys8ElbBlIOod.jpg

La única. Me gustó el documental La única mujer en la orquesta , nominado al Oscar y disponible en Netflix. Es la historia de la contrabajista Orin O’Brien, que se convirtió en la única mujer en la Filarmónica de Nueva York cuando se unió en 1966 y ayudó a abrir puertas para otros, aunque nunca le gustó la atención y tampoco considera que haya hecho nada extraordinario. Recién en 2023, luego de 180 años de historia de la orquesta, las mujeres fueron más que los hombres. Way to go Orin. Gracias.

AAAAQWypOsEorch528gBXBniCfJPF3LLMLv4861oTukjL1nch-MyWJJf2EWSOwUlfMZ7fuoPrlQ00xWRFjOSKZB-4smTAq67tzIXvGvlGGG1X5-KUjmdHrd-Bl5emFCqqhVByDIUw7ITWB0it3LzB-ZLM8HC6gY.jpg

Niñez. Anuja es el corto indio nominado al Oscar que cuenta, en solo 23 minutos, la historia de dos hermanas huérfanas, la menor de 9 años, Ambas trabajan en uno de los sweatshops en los que se cose la ropa que luego compramos taaaan barata. Anuja es muy inteligente y capta la atención de un maestro que le da la oportunidad de dar un examen de ingreso para ser becada en un internado de niñas. Para eso necesita 400 rupias (menos de 200 pesos uruguayos). Y mucho más que eso.

Para leer

Lecturas de enero

Tuve un enero hermoso por muchas razones, una de las cuales fue el tiempo invertido en lecturas que me llenaron la cabeza de ideas y el corazón de historias, leyendas, risas y penas.

AAAABXRlskP8u8xPWyXWu40xIXvnF4swPhzD9NmUNKfin56wsY9efPciPugoRlLNY6AqdAp-2pOE0wIYzyum7mm7qPAlcE8VQZKa881T.jpg

Pero antes de comentar sobre mis lecturas, te cuento que a mediados de año se publicará un libro inédito de una de mis escritoras favoritas, Joan Didion, que murió en 2021 y dejó un maravilloso legado literario. El libro fue encontrado en el archivador ubicado junto a su escritorio, en su casa y llegará a Uruguay en julio. Random House anunció que se llamará Apuntes para John, una obra de no ficción, un diario en el que Didion redactó sus sesiones con su psiquiatra. El nombre se refiere a su esposo John Dunne, sobre cuya muerte escribió en El año del pensamiento mágico (si no lo leíste, hazte ese regalo). El nuevo libro es un diario pero redactado como misivas dirigidas a John.

Mientras que esperamos el nuevo libro, en el que seguramente relató su vida con Parkinson, te recomiendo el documental (Netflix) El centro no va a ceder.

Ahora así a lo prometido, te cuento lo que leí en enero.

Instrucciones para una ola de calor, de Maggie O’Farrel. Estoy un tanto enamorada de esta escritora irlandesa que muchos conocen por Hamnet (precioso libro) y que a mí me ha gustado sobre todo por Tiene que ser aquí y por su libro de relatos Sigo aquí. Este libro, la historia de los secretos y alianzas de una familia, que salen a luz cuando desaparece el padre, me gustó mucho.

Cenizas en la boca, de Brenda Navaro. Es la primera vez que leo a esta autora mexicana, con una narrativa potente y contemporánea sobre la migración y sobre el dolor. Vivir en México, la separación de su madre que se va a España a trabajar, la relación con el hermano menor, Diego, los seis segundos que Diego tarda en caer desde el balcón desde el que se tira. La protagonista odia vivir en España, pero cuando vuelve a México su país no es lo que recordaba. El desarraigo y la búsqueda de un destino que nunca termina de encontrarse.

tu-sueno-imperios-han-sido-tu-sueno-imperios-han-sido.jpg

Tu sueño imperios han sido, de Alvaro Enrigue, un autor mexicano que inventa una historia con hechos que podrían haber sido reales, con el centro en el encuentro entre el conquistador Cortés y el emperador Moctezuma. Es un libro difícil de seguir, en partes, pero imaginativo y que refleja descarnadamente la lucha por el poder hasta el punto de que ya ni se sabe por qué se está luchando. Además, es un retrato maravilloso de cómo chocan las culturas, la que conocía los caballos y la otra que tenía chocolate. En este libro hay mucho de historia pero casi nunca te das cuenta cuando pasa a la ficción.

Para comer rico

Este sábado 15 de febrero llega a La Huella otra amiga de la casa, la destacada chef ejecutiva de Casa Cavia de Buenos Aires, Julieta Caruso . Caruso trabajó casi una década en el aclamado restaurante español Mugaritz, donde hizo el camino desde practicante a jefa de Cocina. En Casa Cavia forma un trío creativo femenino imbatible, junto con la directora creativa y la la jefa de coctelería, con resultados diferentes y deliciosos en todas sus propuestas.

Vendimia: tiempo de celebrar el esfuerzo y la tierra

picnic base (7).jpg

Comenzó la vendimia en Uruguay y, según las cepas, se extenderá seguramente hasta fines de marzo. Te recomiendo que experimentes algunas de las propuestas que tienen las bodegas uruguayas para que seas parte de este ritual ancestral que es mucho más que la cosecha de uvas. Es la celebración del esfuerzo, la tierra y la transformación del fruto en vino. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han visto en esta práctica un momento sagrado. Antes se celebraban dioses, Dionisio o Baco, y ahora se celebra la vida.

Te dejo algunas recomendaciones pero averiguá en la bodega más cercana que tengas o la que más te guste, que seguro que tiene opciones.

Garzón. El 13, 14, 20 y 21 de febrero hay actividad en Bodega Garzón con el Tour Vendimia , una experiencia para disfrutar de la cosecha en Garzón, que se realiza al mediodía. A eso se le suma almuerzo en sector VIP y recorrido exclusivo de la vila (o pícnic entre los viñedos) para el día de los enamorados, un pop up del chef Félix Babini de La Juanita, que el 15 interviene los fuegos del restaurante junto a Nicolás Acosta, y otra intervención de fuegos, el sábado 22 de febrero esta vez a cargo del chef de Imarangatú.

Rovere. Nunca visité esta bodega en San José, así que es una gran oportunidad para hacerlo con una experiencia que incluye corte y pisada de uva , como se hacía antes el vino, además de almuerzo con sabores locales, música en vivo, recorrido en tractor y zorra por los viñedos y hasta búsqueda del tesoro para toda la familia. Se hará el sábado 22 y domingo 23 febrero, así como el 1, 2, 8, 9 marzo y 16 de marzo.

Pueblo Tannat. Otra linda opción es visitar esta bodega de Colonia, que el 15 de febrero comienza la vendimia y recibe visitantes desde las 19 hs, para una vendimia con sunset, vinos, cena y DJ. Acá más datos.

Quinta Santero . La bodega de Sauce tendrá actividad el sábado 15, que incluye recorrido guiado (opcional) por la bodega y el bosque comestible, almuerzo maridado con sus vinos y pisada de uva al ritmo de la música en vivo. Es de 12:30 a 17:30 hs y hay opción de transporte desde Tres Cruces.

Braccobosca Winery . La bodega de Canelones organiza un sunset harvest con cosecha, atardecer en la terraza y cena maridada con carnes a la parrilla. La fiesta que se hará el 1 de marzo comienza a las 17 hs con la vendimia donde el enólogo y el viticultor enseñan a cosechar. La cena es bajo las estrellas.

Casa Grande. Esta bodega garaje ubicada en Camino de los Horneros propone una vendimia con mucha movida , el sábado 22 de febrero. Habrá cosecha de sus propios cajones y pisado de las las uvas para dar inicio a la producción del vino 2025, seugido de un pícnic en el jardín con fiambres y quesos y un cordero a la estaca como plato principal.

Alto de la ballena. La bodega esteña tiene preparado un Festival de la Vendimia con cocina en vivo a cargo de Maximiliano Moto, chef ejecutivo de 1921 del hotel Sofitel, destacado entre los 100 mejores de América latina por The 50 Best. Será el domingo 2 de marzo desde las 11 hs.

Chau chau adiós

La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad”, escribió alguna vez Francis Bacon. Seguramente las verdades de estos tiempos se nos pasen por delante sin que las identifiquemos. Pero, ¿somos capaces al menos de identificar las del pasado, con la esperanza de que nos guíen hacia el futuro?