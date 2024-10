Zoe Saldaña regresa al baile en Emilia Pérez, un musical que rompe barreras

Caos. Pero también creo que siempre he sido así. Es una parte de mí que es tan importante, una gran parte de quién soy yo. Y poder finalmente compartir eso, volver a reconectarme con esa parte de mi vida, fue una cosa muy linda.

Mis hijas iban a la misma escuela de hip hop que tu hijo, y yo lo he visto bailar varias veces porque las iba a buscar...

Sí, aquí en Los Ángeles.

Aquí en Los Ángeles, sí, en Studio City. Hay una escena donde tú bailas que es tu hijo bailando. O sea, ¿tú les inculcas eso? ¿El arte a ellos?

Sí. Sé que hay personas que no creen que el arte o que las aptitudes que uno obtiene en la vida son hereditarias. Pero al ver a mis hijos, el ambiente donde se están criando, que mi esposo y yo somos dos artistas, él es multidisciplinario, porque hace arte en diferentes medios, y yo también he iniciado a hacer eso, los niños están rodeados de eso. Para mí, como fui bailarina, cada año intento ponerlos en la danza. Y hay una parte que es porque quiero que sigan algo que para mí era una pasión muy grande, pero la otra parte es porque yo sé los beneficios, principalmente para los hombres, de que sepan mover su cuerpo.

Tu personaje Rita tiene una moral confusa...

Fácilmente quebrada.

¿Qué opinas de eso y cómo lo abordaste tú?

Yo aparté mis reservas como persona, porque no iba a poder estar en el mundo de Rita. Lo que yo me permití sentir, y lo que siempre quise sentir, fue su desesperación por poder sentirse que valía algo, que ella valía tanto o más de las personas que están alrededor, de que merecía éxito y poder, cosas que tiene lujuria por obtener. Y también vivir en su carne, porque es una persona muy tímida, con mucha inteligencia, mucha curiosidad, pero muy tímida. Entonces, al conocer a una fuerza como lo es Emilia, ella como que le tiene miedo, pero también una admiración y una curiosidad que es como un magnetismo.

Y haber trabajado con Carla (Sofía Gascón, Emilia Pérez en la película) y haber experimentado este tema de la transformación y la identidad de género, ¿ha cambiado de alguna manera tu perspectiva sobre el tema?

No, siempre he tenido un gran respeto a la vida ajena y a las elecciones ajenas de un hermano o un hermano en la vida, en la Tierra. Lo que sí es que he crecido, tengo más conocimiento por las conversaciones a las que fui invitada a formar parte, y las preguntas que Carla nos permitió hacerle, y lo que ella también quiso compartir de corazón. Es una actriz increíble, sea trans o no, es una mujer con unos principios y unos valores y un talento indiscutible y me da mucha alegría y orgullo de que haya tenido esta oportunidad. Ella tiene tanto más que dar, y algunas veces la kriptonita de un artista es que no pueda hacer su arte.