Expo Prado 2024: el plebiscito de la seguridad social y los desafíos del agro fueron el foco de los discursos de cierre

“En el Uruguay de hoy no habrá tasas de crecimiento altas si no crece nuestro sector”, afirmó.

El presidente de la gremial indicó que de debe trabajar en las estructuras hacia el interior del Estado. Sostuvo que el sector tiene "dos particularidades". En primer lugar, que se trata de una "fábrica sin techo" que depende de "lo bueno y de lo malo" que el clima puede presentar. En segundo lugar, señaló que son "tomadores de precios internacionales" y que el sector exporta el 80% de los productos.

En este panorama, Cortabarría consideró que lo que se puede hacer es "buscar las condiciones" para desarrollar la actividad, lograr mayor competitividad y mejorar las condiciones actuales.

"A mediados del 2022 se registraron precios altos de nuestros productos, acompañado también de precios altos de insumos. Estábamos saliendo de la pandemia, el agro nunca dejó de producir y decidimos ir a más. Tomamos créditos, invertimos, generamos valor y todo eso se vio en la sociedad en su conjunto. Un año después se unieron los dos factores de mayor riesgo de esta fabrica sin techo: los precios internacionales bajaron de manera importante y se registró la mayor sequía de los últimos 100 años, con perdidas del entorno de 1800 millones de dólares. ¿El resultado? Poco producto, altos costos y precios bajos", describió.

El presidente de la gremial consideró que a esa situación se le sumó "el manejo de la política monetaria contractiva, que apuntó a bajar la inflación". "Es algo bueno apara el país, lo acompañamos, pero esto para el agro no fue gratis", señaló y agregó que "la sequía financiera sigue".

"Los productores rurales nos enfrentamos hoy a que los precios de nuestros productos siguieron bajando. Situándose, en términos reales, por debajo del promedio de los últimos 20 años", destacó Cortabarría y señaló que persiste un "desequilibrio" en relación a los productos importados.

Además, dijo que el sector sigue "pagando el combustible y la energía más altos de la región".

"El tema del atraso cambiario este año nos preocupa mucho", dijo Cortabarría y agregó: "Este Poder Ejecutivo ha logrado mantener una tasa inflación dentro del rango meta en más de 15 meses, logro que felicitamos, pero no se ha conducido con una política fiscal de reducción del gasto público".

"Con este nivel de déficit fiscal y con esta política monetaria seguirá estando presente el atraso cambiario. Es nuestro rol como gremialistas seguir pregonando para que esto cambie de una vez", sostuvo el presidente de ARU.

"Hoy como sociedad debemos preguntarnos cómo crecer y desarrollarnos, pero el Estado nos está poniendo un freno. No me refiero a este gobierno en particular, es a todos los gobiernos que vienen acumulando capas y más capas a lo largo de los años, generando cada vez más regulaciones y trámites que perjudican la velocidad de crecimiento y la libertad para generar valor", opinó.

WhatsApp Image 2024-09-14 at 11.20.50 AM.jpeg Patricio Cortabarría, presidente de la ARU. Juan Samuelle

Cortabarría destacó que "en pocos meses un nuevo Poder Ejecutivo comenzará a trazar el próximo presupuesto quinquenal". "Entendemos indispensable un diseño pensado en resultados con una revisión permanente del gasto. Es un desafío complejo, que requiere acuerdos políticos, pero que puede generar ahorros y resignaciones con mayor eficiencia", reclamó.

Además, el presidente de ARU llamó a "buscar un estado pro-empresas y pro-personas que ayude a aumentar la actividad, a facilitar al vida del ciudadano y del empresario". "Desde la Confederación de Cámaras Empresariales se comprometen a entregar un documento al próximo gobierno donde se identifiquen las áreas donde las empresas encuentran mayores obstáculos", comentó.

"La sociedad toda deberá pensar qué país queremos. Debemos tener presente que el agro es la fuente básica de alimentos y generación de riqueza. Se presiona al agro para aumentar su productividad y al mismo tiempo se plantean regulaciones que limitan ese aumento planteando una contraposición entre el sector agropecuario y el ambiente", dijo.

Además se refirió a la apertura en mercados internacionales, el desarrollo de infraestructura vial y el aporte de la asociación público-privada a la investigación en el sector.

“Hemos alzado la voz por el sector”

El ministro Mattos, por su parte, comenzó su discurso haciendo referencia a que esta fue la sexta vez que se dirigió a la tribuna en el cierre de la Expo Prado, y enfocó la primera parte de su discurso en los desafíos ambientales que impactan directamente en el agro.

“Venimos de una reunión del G20, una iniciativa muy positiva. Es una instancia para destacar, porque se puso en la agenda el tema de la producción agropecuaria, su impacto económico y social, la importancia por la seguridad alimentaria que preocupa al mundo, con crecientes problemas de malnutrición. A pesar de no pertenecer al G20, Uruguay es un reflejo, Uruguay genera respeto, reconocimiento, la voz de Uruguay es escuchada, y debemos alzar la voz por nuestro querido sector agropecuario”, expresó Mattos.

“Hemos alzado la voz por el sector, que ha sido acusado sin fundamento científico como responsable del cambio climático. Nuestra actividad es la única que emite, sí, pero también captura carbono energético. Somos los responsables de defender los intereses del sector, rechazando el relato que indica que somos los responsables del cambio climático, cuando también somos las víctimas. Qué les voy a decir a ustedes con la incidencia de la sequía, la peor de la historia”, continuó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Así, pasó a mencionar a Uruguay como referencia en materia de ganadería sostenible, y recordó el episodio en que desde el sector se envió una carta a Bill Gates cuando el magnate estadounidense aseguró que la ganadería a largo plazo mataría más personas que la pandemia de covid por sus efectos ambientales.

“Está confirmado que la Fundación Bill Gates va a instalar un observatorio de la ganadería, y ya hemos recibido sendas delegaciones de Kenia y Etiopía para observar el trabajo que ha hecho Uruguay en producción sostenible”, destacó Mattos, que ahondó luego en la necesidad de incentivos para la protección del monte nativo, así como la importancia de los Tratados de Libre Comercio.

Como Cortabarría, el titular de la cartera destacó las exportaciones de la lengua a Japón, los estómagos bovinos a China, y aseguró que se buscará abrir cerca de 120 mercados a fines de su administración.

“Ya tenemos cerca de 107 mercados abiertos y pretendemos llegar al fin de la administración 120. Eso genera más empleo, economía, más crecimiento.”

WhatsApp Image 2024-09-14 at 11.45.20 AM.jpeg Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Juan Samuelle

“Es un momento difícil para la agropecuaria. Venimos cargando la mochila de la peor sequía de la historia, que menoscaba los ingresos, que afecta los costos. En este sentido tenemos la necesidad de apoyar al sector. Luego de la sequía vinieron los excesos de lluvia, las inundaciones. Hubo pérdida de calidad en los granos, sobrecostos, cosechas en el barro que generó pérdidas y un impacto. En la ganadería tuvimos las dificultades de la siembra, la lechería que cayó, falta de disponibilidad de forraje. Todo trae una dificultad adicional para el sector productivo”, continuó.

Tras pasar por otros temas que consideró de urgencia para el agro, como la erradicación de la mosca bichera, Mattos aseguró que a pesar de que hubo quienes “decían que el ministerio se caía”, el “ministerio está de pie”.

Reforma de la Seguridad Social

El plebiscito sobre la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT, movimientos sociales y algunos sectores que integran el Frente Amplio, fue uno de los temas que se metió en los discursos de este sábado en el acto de clausura de la Rural del Prado.

“Nuestro futuro lo vamos definiendo con las acciones que tomamos en el presente. La iniciativa del plebiscito de la seguridad social pone en jaque el futuro. La gran mayoría de los analistas especialistas en seguridad social señalan que de aprobarse este plebiscito las consecuencias podrían ser devastadoras", consideró el presidente de la ARU.

Además, señaló que "Uruguay es un país que se caracteriza por su certeza jurídica, por su estabilidad macroeconómica, pero esta reforma echaría por tierra el camino recorrido los últimos 30 años". "No apoyamos este plebiscito, entendemos que sus consecuencias son muy negativas para el país”, cerró.

El plebiscito, que busca fijar la edad de retiro sea a los 60 años, equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo y eliminar las AFAP, será puesto a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales.

Mattos, por su parte, aseguró que el país se encuentra ante una "encrucijada".

“Es un punto de inflexión en Uruguay. Estamos preocupados porque casi 30 por ciento de la población no sabe de qué se trata. Y muchos se dejan encantar por estos cantos de sirena que le dicen que se van a poder jubilar con menos edad y mayores ingresos, sin que se digan de donde se van a sacar los recursos. Corren riesgo los 23 millones de dólares que están en el sistema mixto”, aseguró.

“Es un tema que tenemos que asumir con seriedad. Será un antes y un después. Debemos militar para que este plebiscito no tenga éxito, evitar una piedra en una reforma que todo el mundo dijo que era necesaria pero solo este gobierno tuvo el coraje de hacerlo.”

“Aquellos que pretenden ser gobernantes no pueden rehuir a una respuesta concreta. Hay que asumir la responsabilidad siendo gobernantes o candidatos a hacerlo, es muy importante exigirles a los candidatos que tomen la opción debida”, concluyó.