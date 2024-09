Luis Lacalle Pou y su último Prado: críticas al FA, satisfacción con su gobierno y puerta abierta al futuro

De esta forma, se despachó contra el candidato de la izquierda, Yamandú Orsi, por no ser enfático y activo en su oposición al plebiscito. “Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas”, planteó y subrayó que en un tema “tan importante tenemos que tener el aplomo, el coraje de decir voy a actuar para acá o para allá y no diluir la responsabilidad”.

Antes de entrar en la entrevista, Lacalle Pou se encontró con la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, con quien se saludó afectuosamente. Entrada la tarde, también se vería y saludaría con los senadores Javier García y Sebastián da Silva de la 40. Mientras conversaba, un militante le acercó un gorro del Partido Nacional que le dijo que estaba “muy bueno” pero que no podía ponérselo por “razones obvias” ya que está impedido de hacer política partidaria.

Su futuro, a partir del 2 de marzo de 2025, ya había estado arriba de la mesa cuando le preguntaron si iba a asumir su banca en el Senado, ya que encabezará todas las listas de los blancos.

“Soy un ser político, que no quiere decir que sea candidato o que no sea candidato. Mi vida no la entiendo sin la gente, que eso no necesariamente es pedirle un voto. Es sentarse a escuchar, es tratar de trasladarle algunas cosas. No me veo afuera de eso. No veo mi vida afuera de eso”, dijo en Oriental y agregó que era un “camino de vida” por lo que tendrá que “buscarle la vuelta”. “Nos vamos a seguir viendo”, sentenció.

Aunque le quedan más de 150 días de gobierno, el mandatario reconoció en la reunión con la ARU que comenzaba la época de balances pero también de las últimas concreciones.

Aseguró que no se “despilfarró dinero”, que ha tratado de “ser justo” y reivindicó la app lanzada por el gobierno que muestra las obras y los servicios realizados en este período. La aplicación, denominada UyMap, está saliendo en una campaña de bien público en radio y televisión, lo que motivó cuestionamientos de la oposición.

En otra breve entrevista, esta vez en radio Rural, el presidente evaluó sintéticamente su gobierno. Dijo que no estaba conforme pero sí satisfecho y explicó por qué. “Conforme es cuando te plantás con seis y medio. Siempre quedan cosas por hacer. Objetivamente, yo no lo puedo evaluar. Los números que Uruguay maneja en cuanto a empleo, a salario real, a inflación, inversión, todo eso son números objetivos”, agregó.

Y reconoció que el tema pendiente de su administración –vinculado al agro– era la liberalización de los combustibles, algo que intentó en la Ley de Urgente Consideración (LUC) pero no salió por la oposición del Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Un rato antes de irse –como hace casi siempre– ingresó a mirar cuchillos y terminó comprando dos: uno para él y otro para su secretario Nicolás Martínez.

En esa recorrida por stands, una mujer le regaló un tulipán. “¿Da menos trabajo que un jazmín?”, preguntó y contó que será la primera planta que tendrá en la casa a la que recientemente se mudó tras dejar la residencia oficial de Suárez y Reyes.