Orsi a Lacalle Pou: "No es la primera vez que alguien de sus filas y de su apellido siembra dudas y desconfianza"

" No es la primera vez que escucho a alguien de sus filas y de su apellido sembrar dudas y desconfianza en la población . Es muy peligroso eso ", dijo Orsi en una conferencia de prensa desde Melo.

Orsi entonces dijo que "no está bueno" que el presidente "siembre dudas sobre el futuro del país".

"Cuando tengo que hablar del resto de los partidos, de los candidatos, lo menos que hago es generar esa incertidumbre que le hace tanto daño. No está buena esa costumbre de tirar cosas medio al vuelo para generar no sé qué, pero que no nos conviene", agregó.

Por su parte, Cosse destacó que el Frente Amplio asumió el primer gobierno en 2005 con el país "en situaciones extremas" y, sin embargo, llevó adelante una política "sostenida de seriedad, honestidad y prolijidad macroeconómica".

"Uruguay verdaderamente cambió y se transformó en otro país. Por lo tanto, las credenciales están, la transparencia está, nuestro programa también está. No hay nada más que agregar", cerró.