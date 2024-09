Lacalle Pou defendió la reforma de seguridad social y Orsi salió al cruce: "¿Se olvidaron de sus promesas?"

"Se votó en contra, no se aportó, no se reformó durante 15 años de gobierno", criticó Lacalle Pou. "Decir que va a haber un diálogo social para mí es diluir la responsabilidad que no se asumió en su momento", sostuvo.

"A nosotros nos tocó hacerla, nos tocó discutir, nos tocó conseguir los votos, llamamos un gran diálogo nacional. Voy a hacer memoria de lo que pasó. La primera instancia de la reforma fue la LUC (Ley de Urgente Consideración), un grupo de expertos. Después, un anteproyecto que se lo llevé personalmente al Frente Amplio. Se trató en las dos cámaras. Se convocaron como 80 delegaciones", recordó el presidente.

Lacalle Pou dijo que cuando hable públicamente en un formato "más extenso" sobre la reforma señalará lo compleja que es. A su criterio, "trae consecuencias negativas con efecto dominó".

Para el presidente el gobierno siguiente va a tener que "diversificar el gasto público" si es aprobada la reforma. "Seguramente el gobierno que viene va a tener que subir los impuestos si pasa esto. Después en lo que hace a la confianza del país en el extranjero, que estamos con el 'riesgo país' más bajo en la historia, va a cambiar", argumentó.

"Antes de impulsar la reforma, alguna gente bien intencionada me decía: 'no paguen el costo político una reforma de la seguridad social'. Y yo sostuve y sigo sosteniendo que el costo político lo paga el que no tiene coraje de saber que hay que hacer algo y no se hace", continuó Lacalle Pou.

Sobre la defensa que él hará de la última reforma –algo que comunicó en mayo de este año– no quiso dar detalles, pero adelantó: "En pocos días se van a enterar".

Consultado sobre si los candidatos, incluso los del Frente Amplio, deberían pronunciarse sobre la seguridad social –algo que tanto Yamandú Orsi como Carolina Cosse hicieron– contestó que no se va a meter en campaña, pero dijo que "hay que generar certidumbre".

"La vida de todos nosotros está llena de signos de interrogación. Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas. En un tema tan importante, tenemos que tener el aplomo, el coraje de decirle a la gente 'en esto yo voy a actuar para acá o para allá'. Y no diluir la responsabilidad. Decir que va a haber un diálogo social para mí es diluir la responsabilidad que no se asumió en su momento", concluyó.

La respuesta de Orsi a Lacalle Pou

El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, respondió rápidamente a las declaraciones de Lacalle Pou.

"Por supuesto que decimos lo que pensamos y lo que vamos a hacer. Prometer es fácil. El tema es cumplir, ser coherentes, ser honestos. ¿Se olvidaron de sus promesas de no tocar la edad jubilatoria ni los combustibles?", escribió Orsi en su cuenta de X.

"Necesitamos más trabajo, más crecimiento y más honestidad", cerró en su tuit.