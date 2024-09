Productor y vocero de USU afirmó que el movimiento está vigente y lucha contra la madre de todas las mochilas

En su visita a la Expo Rural Prado , Elduayen dijo a El Observador que USU “sigue siendo un movimiento genuino de la gente, no partidario, integrado por productores y asalariados rurales, comerciantes, transportistas, maestras, costureras, docentes, profesionales, amas de casa, jubilados, desocupados, hay de todo”.

Una de las mochilas que fueron señaladas como problema a resolver en el encuentro fundacional de USU realizado el 23 de enero de 2018, en Santa Bernardina, Durazno, “es el peso del Estado, pensamos que la es la madre de todas las mochilas, porque pega y muy mal en todas las otras cosas que padecemos y que el sistema político, lamentablemente, no ha podido resolver” .

COMUNICADO DE PRENSA: Reunidos el día 7/9/ en Ciudad de La Costa con los nuevos actores políticos y grupos de interés, UN SOLO URUGUAY agradece a los ciudadanos que concurrieron y a los Representantes de los Partidos.#culturadetrabajo #usucernoduro #libertad #mismasoportunidades… pic.twitter.com/AyJ7m38NOm — #UnSoloUruguay (@UnsoloUruguay) September 10, 2024

El costo del Estado

Agregó que el nuevo gobierno que asumirá a nivel nacional en marzo de 2025, también los nuevos gobiernos departamentales que vendrán poco después, “sean del partido que sea, de una buena vez van a tener que ponerle foco a la necesidad de bajar el costo del Estado, acá todavía está todo muy burocratizado pese a algunos esfuerzos y logros, te pongo un ejemplo, el de la vivienda que es un tema pesado como el de la salud o la educación: hay cinco organismos que se dedican a lo mismo... ¿por qué no tener uno solo en vez de tener a Mevir, al Ministerio de Vivienda, al BPS, a las cooperativas, al Hipotecario… una cosa sola, con menos gente, más eficiente, se precisa y se puede, pero hay que animarse a hacerlo”.

Hoy USU, remarcó, “está más vivo que nunca y es más necesario que nunca, al menos para señalar lo que todos ven que no está bien pero no todos lo dicen, porque no les conviene capaz”.

Tras recorrer la exposición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), señaló que “somos la voz del que no está agremiado, del que no está politizado, del que no está partidizado… tenemos la ventaja de estar en la cancha de la sociedad en los 19 departamentos, sin compromisos… y denunciamos la realidad”.

Elduayen vive y produce en Rodó, Soriano. Maneja un predio chico, hace ganadería y presta servicios con maquinaria.

“Si bien nos preocupa denunciar lo que está mal, porque alguien debe hacerlo, hoy queremos ir dándole un giro a USU y poner el foco más en proponer cosas, no tanto en reclamar”, añadió.

En ese sentido, están dispuestos a colaborar con quien lo solicite, por ejemplo trasladando la visión que se tiene de las distintas mochilas y aportando sugerencias.

Desde el presidente de la República al resto

“Estamos abiertos a dialogar con todo el mundo, desde el presidente de la República al resto de todos quienes toman decisiones, con los intendentes, con todos, si nos precisan acá estamos”, afirmó.

Precisamente, este mes ya hubo una instancia, promovida por USU, en la zona de la Ciudad de la Costa en Canelones, “para informar a algunos actores políticos sobre la mirada que tiene USU”.

WhatsApp Image 2024-09-11 at 15.46.27.jpeg USU: última reunión, en Canelones, con actores políticos y grupos de interés, entre ellos Espacio de los Pueblos Libres y Avanzar Republicano.

Elduayen, tras la actividad realizada este año el 23 de enero en Mal Abrigo, San José, afirmó que el encuentro se reiterará en 2025, como en cada año, cada vez más cerca ya a las 10 ediciones, y dijo que un ejemplo de que USU está muy activo es la presencia que tiene en las redes sociales, adecuándose a los “tiempos de hoy”.