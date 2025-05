Francisco Legnani: "El objetivo es acortar media hora el viaje entre Montevideo y Canelones"

Elección tras elección, quinquenio tras quinquenio, la coyuntura te va imponiendo determinadas prioridades. Entonces, más allá de la impronta de uno que la tiene, el tema es qué es lo que nos impone la coyuntura actual. Nosotros tenemos un crecimiento de población que se acentuó mucho de un censo a otro, crecimos un 13%, pero crecimos 20% en los últimos 20 años. Ese crecimiento poblacional se concentra básicamente en la zona de la costa, por más que crecimos en prácticamente todas las localidades del departamento. En gran medida porque el gobierno de Canelones ha generado las condiciones de infraestructura y servicios para que elijan Canelones para vivir. La coyuntura lo impone como una prioridad un tema sobre todo el corredor a mí me interesan atalló ingresan 16 mil personas por día a trabajar a Montevideo solo en ómnibus. Del peaje a Montevideo. A eso le agrega el dato que lo he escuchado a Mario Bergara decir, que ingresan 20.000 vehículos, 0 kilómetros, nuevos, a Montevideo por año, y en la medida que siga el crecimiento poblacional hacia Canelones, tenemos que resolver la movilidad y es un tema que se impone y que tomamos como prioritario.

O sea que será el transporte el tema central.

Que en la medida que lo resolvamos, y se entre y salga más rápido de Montevideo, se nos va a venir muchísima más gente todavía a vivir acá.

¿Cuánto se puede llegar a cortar el tiempo de traslado? Porque hoy, si vos vas y venís en ómnibus, desde el Centro a El Pinar lleva una hora 10 el recorrido.

El objetivo es acortarlo media hora, la entrada y la salida con la solución que se encuentre, sea el tren-tram, sea el aéreo, sea la solución que va a empezar a estudiar el Ministerio de Transporte. Esto va a conectar El Pinar con Plaza Independencia. Pero tenemos el otro corredor, que también es complejo, que es Ruta 8, Camino Maldonado. Entonces, el abordaje que está haciendo el Ministerio de Transporte, conjuntamente con las Administraciones, es de esos dos corredores.

Nosotros, en la instancia que tuvimos con la Ministra hace 15 días, le planteamos la Ruta 5. Porque se nos va a empezar a generar otro cuello de botella en ese eje. Y ahí el tren de pasajeros es una solución: tenemos vías nuevas, el tren de pasajeros en el mundo funciona, acá tiene que andar. Entonces se lo planteamos y nos dijeron que empezamos ya a hacer un estudio. La vía es acá, la vía es donde se existe. Es aprovechar la infraestructura que a nosotros nos atraviesa todo el eje de la 5, pasa por La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, se mete en Canelones y después se va, pero entrar a Canelones con tren sería fantástico, lo está estudiando el Ministerio de Transporte. Otro desafío es cómo se alimenta avenida Giannattasio. Eso lo tiene estudio el Ministerio de Transporte, tienen pensado antes de fin de año tener los pliegos prontos, licitar y empezar la obra. Otro tema que se nos impone por coyuntura: el saneamiento.

Tenían 16% de conexión a la red la primera administración de Orsi, ahora casi se duplicó. Pero sigue siendo bajísimo.

Tenemos un crecimiento de población muy grande, no llegamos al 30% de saneamiento. OSE está en una situación financiera delicada, no puede afrontar la demanda que tiene Canelones. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que crecer el saneamiento, estamos dispuestos a financiar parte del saneamiento, fideicomiso mediante. Esto no tiene precedente en Canelones, nunca financió el gobierno de Canelones el saneamiento. Se necesita mayoría especial de 21 votos en la junta, nosotros tenemos 18 a partir de julio. En esta ronda de contactos que voy a arrancar con la oposición, va a ser uno de los puntos que vamos a tratar. En los cuatro periodos de gobierno hemos aprobado fideicomisos con votos de la oposición así que nos tenemos fe para en este y en otros temas también llegar a acuerdos. Y lo otro: yo soy un obsesivo con bajar los tiempos de gestión y estaba teniendo reuniones con alguna empresa de tecnología par que se pueda.

¿Qué implica bajar los tiempos de gestión?

Yo del otro lado tengo un contribuyente, tengo una inversión que se me puede volar del país, tengo a alguien que quiere habilitar un kiosco. Y todos precisan acelerar los tiempos. Y bueno, vamos a correr atrás de los tiempos. Fuimos el primer organismo del país que implementó y después muchos recorrieron el territorio.

¿Dónde se va a implementar la ampliación del saneamiento?

El equipo de ingeniería de OSE está haciendo el relevamiento de lo que insumiría en términos de costo en Atlántida. En función de la devolución que nos hagan, es ver qué más podemos abarcar desde el gobierno departamental, además de Atlántida, o si nos quedamos solo con Atlántida. Atlántida es un objetivo que ahora se refuerza por aquella promesa que hizo Yamandú, del Hospital de la Costa, y que recogió de guante inmediatamente Cristina (Lustemberg). Ya hemos tenido una reunión con Cristina también y vamos a acelerar a fondo para tener el hospital, la movilidad y el saneamiento resuelto en este periodo.

¿Y es un requisito el saneamiento para el hospital de la costa?

Bueno, yo creo que es elemental tener saneamiento en el hospital, ¿no? Y vamos a trabajar para tenerlo.

¿Es el único fideicomiso que estás viendo necesario crear en el periodo?

No, nosotros paños financieros tenemos para obtener fideicomiso ahora también. Tenemos 13% de los ingresos comprometidos por fideicomiso. El primer fideicomiso que constituyó Marcos Carambula lo vamos a terminar de pagar el año que viene. O sea, se tienen que dar las condiciones políticas de tener el apoyo de la mayoría especializada de 21 votos. Pero confiamos en que sí.

Francisco Legnani, el intendente electo de Canelones

Un proyecto que viene del periodo anterior, que es una iniciativa privada en Empalme Olmos. ¿Qué va a pasar ahí?

Esperemos la concreción de la planta, que trabaje, no va a haber relleno en el lugar donde está el tratamiento de ese procesamiento del 80% del residuo de milla-hora. Buscaremos otro lugar. Y tenemos un compromiso suscrito con el Ministerio de Ambiente para un plazo máximo de 6 años. Hoy Canelones genera 500 toneladas de residuos por día 10%, o 50 toneladas, con la clasificación en origen que no llega al sitio de disposición final, hay 74 familias nucleadas en 5 cooperativas en 3 centros de clasificación que se vuelcan 7.000 toneladas por año de las 17.000 a nivel país 7.000. Hay 450 toneladas que llegan a la disposición final, va a estar llegando un 20% de esas 460. ¿Contempla la exigencia de los vecinos de Cañada Grande? No, que no quieren nada, que no les llegue más nada, pero de alguna manera se reduce bastante y en 6 años no vamos a Cañada Grande.

¿Y retomar Cerro Mosquito como ubicación?

Por ahora no, eso no está planteado, vamos a buscar otro lugar para llevar ese 20% que no se va a tratar en la planta de procesamiento.

En 2021 entrevistamos a Yamandú Orsi y le preguntamos si la Intendencia no debería ejercer más control teniendo en cuenta que era injusto que no le cobrara a los que debían con los que sí pagaban. Él respondió: “Pasar pasa, no hemos dejado a nadie sin casa, pero sin dudas hay que apretar más, tenés razón, no hemos encontrado el mecanismo más claro”. ¿Encontraron ese mecanismo para “apretar” más a los deudores?

Nosotros tenemos una morosidad que se ubica en el 32,95%. La mayor cantidad de deudores son en aquellas propiedades con menor aforo, inferior a $ 500 mil. Y el menor índice de morosidad lo tenemos en las propiedades de mayor aforo. En el tramo entre 5 millones y 10 millones tenemos un 10% morosidad y de 10 millones en adelante, un 15% morosidad. Superamos el 40% en el rango de menor aforo. Esa gente que es la que menos puede, nosotros tenemos una oficina exclusivamente dedicada a contactarnos permanentemente con ellos, en informarle cuáles son todos los planes de pago que tenemos, en trabajar permanentemente con la Junta Departamental con un nuevo decreto, hoy tenemos uno vigente que en 12 cuotas sin multa ni recargo podés ponerte el día con la contribución. Hacemos un trabajo de información permanente. Nunca es la idea de la intendencia de Canelones ejecutar y dejar a alguien sin vivienda sobre todo cuando el mayor porcentaje de morosidad lo tenemos en la vivienda más vulnerable. Es verdad que tenemos que profundizar en el trabajo de información y de estimular el pago de la contribución porque si no, hasta que uno no vende la propiedad, no se pone al día.

¿No le ejecutan la casa a nadie, ni a los que tienen un valor de 500 mil pesos, ni a los que tienen casas por 2 millones de dólares?

Cuando es única propiedad y tiene determinado aforo, eso lo tenemos por normativa, por decreto de la junta departamental.

¿O sea, a algunos les pueden ejecutar y a otros no?

Claro, nosotros lo que tratamos es de no ejecutar a nadie, de buscar planes de pago y que se pongan al día con la contribución. Hemos tenido el promedio general superior al 40%, lo tenemos hoy en 32,95%. No conforma, pero hay un núcleo duro en el que tenemos que seguir trabajando.

¿No es un desestímulo para el que está al día?

Tiene otros estímulos el que está al día. El buen pagador, el pago contado, tiene descuento en la contribución por pago contado y por buen pagador.

Claro, pero si no paga no pasa nada.

Si no paga lo que tiene son multas de recargo, se busca mecanismos para ponerse al día y el que no está al día es que tiene dificultades.

¿Qué va a pasar con los barrios privados? El programa del Frente tiene una política de evitarlos, pero Canelones tiene una política distinta de facilitar su desarrollo por lo menos en un eje, ¿no? Ahí en el camino de los horneros.

Entiendo que se nos ponga como en contradicción a la izquierda por los barrios privados. Yo no viviría en un lugar privado. Pero hay que buscarlo porque la gente busca encerrarse. Puede ser por un tema de seguridad, estoy seguro que lo que busca es seguridad, porque también se encierran las cooperativas. Los barrios privados que existen acá no son como los del Nordelta (Argentina), donde desarrollan toda su vida ahí adentro. Ahí adentro no hay comercio, medicina, educativa, la vida realiza afuera. La gran cantidad que hay, hay toda una sensación de que es mucho más de lo que realmente es. Son 9.

Nueve por el eje de Camino de los Horneros…

Nueve en total en Canelones. Los barrios privados están regulados por la ley 17.292. La ley existe, es nacional, cada gobierno puede darle curso o no darle curso. En los últimos 10 años habilitamos 3. En los barrios privados viven 4.500 personas. Están enclavados en 2 municipios donde viven 128.000 personas. Además trabajan 3.000 personas en los barrios privados. Y ocupan 500 hectáreas de las 453.600 que tiene Canelones. Quiere decir que 453.100 hectáreas de Canelones no son barrios privados.

¿Hoy no tenés inversiones, por ejemplo, intereses?

Hay un montón, hay permanentemente proyectos presentados, para todo, ¿no? En la medida que la normativa existe, que contempla las exigencias de la Intendencia de Canelones que están delimitadas dentro del ordenamiento territorial que lo ubica, yo no tengo ningún problema.

Teniendo en cuenta que el programa del Frente Amplio dice eso, ¿te sentís atado de manos a la hora de...?

No está establecido en textos precios en el programa departamental, hay que tener una contemplación sí con lo que marca el programa, por supuesto, del Frente Amplio a nivel nacional, pero cada departamento tiene su particularidad. Nosotros ya lo tenemos desarrollado, la gran mayoría de los barrios fueron habilitados en el año 1999, se desarrollaron en la post crisis, en los años 2005, 2006, 2007, 2008.

Hubo 15% de voto blanco anulado. ¿Cómo lo tomás?

Fue el mismo porcentaje que en la departamental pasada, hay mucho blanco parcial. Que vota municipio y no vota al intendente. Y se da sobre todo en los municipios donde hay mayor nivel de cercanía con la referencia local. Yo siempre pongo un ejemplo de la departamental pasada. Llegamos con Yamandú a Migues, municipio chico, que es el alcalde del Partido Nacional, y una muchacha que trabajaba en un supermercado, lo llaman para sacarse una foto y dicen te queremos votar, te queremos votar, pero el candidato a alcalde compra cada desde que tiene seis años, y ahí marchamos, votan al alcalde del Partido Nacional, no te vota el intendente de Frente Amplio. Yo estoy de acuerdo con que habría que poder cruzar el voto. ¿Por qué no? ¿Por qué no poder votar un alcalde en participación del Intendente del Frente Amplio? Y ahí tiene mucho voto en blanco parcial. No es novedoso.

¿Eso explica todo el voto blanco-anulado?

Hay explicaciones que tal vez yo no encuentro. Venimos de una aprobación muy importante de Yamandú como intendente. Puede haber cierta explicación en el tema del conocimiento del candidato nuevo, que en Canelones es un problema que tenemos todos. Sin embargo, cuando Yamandú repite en la elección pasada, también tuvimos 15% blanco y nulo. Sin embargo, fue muy bien valorada la gestión y Yamandú termina siendo presidente de la República. Hay un comportamiento ahí que nos llama a todos un poco la atención.

Puede haber mucho desinterés por política, ¿no? Que es algo creciente que venimos viendo.

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, y el por entonces intendente, Yamandú Orsi, en octubre de 2022

En Canelones gana el Frente Amplio después de una gestión que es bien valorada: valoran bien la iluminación, valoran bien la obra pública, valoran bien el avance con las calles. Pero otros, cómo la seguridad, el problema con la poda…

Con respecto al tema poda, reconocemos que estamos atrás. Tenemos una lucha sin cuartel con el picudo rojo que nos viene liquidando todas las palmeras y tenemos 38 camiones, que es la flota que tenemos actualmente en la calle recogiendo podas, muchos trabajando en la poda de palmeras y enfrentando ese problema. Hay un número de teléfono que es el 1828-interno 83, donde se llama y se solicita que se levante la poda. Tenemos 24.000 solicitudes para recoger poda en lo que va del año, que es la misma cantidad que tuvimos a lo largo de todo 2024. Nos desbordó en dos meses, además de combatir el picudo rojo, es la misma cantidad de solicitudes que tuvimos todo el año pasado, pero en dos meses.

La pregunta iba por otro lado. La gestión se venía valorando bien en varios aspectos. Ahora, ¿cómo vas a hacer para mantener eso en donde todavía no pudiste resolver? O sea, ¿cómo vas a hacer para lograr objetivos y que la gente empiece a percibir que se están haciendo cosas en las cuestiones básicas del día a día de los vecinos?

Nosotros ejecutamos 300 obras, pavimentamos 400 kilómetros de calle, pero falta. Entonces nos comprometemos a hacer obras. Luminarias, decíamos que teníamos 11.000 en el 2005, tenemos 80.000 ahora, vamos a ir a 100.000. Porque nos faltan luminarias. Avanzamos muchísimo. Iluminamos las 74 instituciones de fútbol infantil, colocamos 12 juegos por cancha, vamos a empezar a dar la solución a las canchas de fútbol 11, vamos a hacer siete centros de desarrollo de fútbol infantil en el departamento, uno por liga: con hospedaje, aula y vestuario.

¿Qué te dijo el día que te llamó para felicitarte?

Primero en casa, después que votó, estuvo una hora conversando, pero ahí fue de la vida, y viene esas cosas que hablamos nosotros. Y después, bueno, me felicitó, muy contento. Somos amigos, nos conocemos hace 30 años, somos todos de la misma ciudad, donde vivimos 25.000 personas, pero son mil historias. Fue mi profesor a los 15 años, en cuarto liceo. Entonces, en los últimos 20 años yo siempre digo que conviví más ahora con Yamandú que con mi propia familia. Forjamos una amistad. Hablamos permanente.

¿Te dio algún consejo?

No, no. Me preguntó cuando empezaba con la ronda de reuniones con los equipos le dije que iba a estar un par de días abocado a andar por la capital de entrevista en entrevista y que después me ponía a trabajar con los distintos sectores.

En Montevideo y en Canelones ganaron dos personas de Seregnistas. Pero que hoy también aparecen muy aliadas o con una muy buena sintonía con el MPP, que está en el gobierno. ¿Sigue teniendo sentido esa identidad dentro del Frente Amplio? Que fue muy válida para, de repente, 2009, 2010 con Astori y Mujica. ¿Sigue siendo válida hoy?

Yo creo que todos los espacios representan alguna sensibilidad… no estoy de acuerdo con que tengamos 60 listas, no hay 60 visiones distintas entre las mismas fuerzas políticas, pero sí hay determinado espacio que ahí creo que tiene su razón de ser. El relacionamiento, más allá de algunos matices que podemos tener en determinados puntos con otras corrientes dentro del Frente Amplio, en los grandes temas estamos todos de acuerdo y corremos por el mismo lado y así tiene que ser.

¿No están más bajos los muros entre el Seregnistas y MPP?

No sé, no creo que nunca hayan estado alto los muros. Fue Danilo y su equipo, Mario y demás quienes estuvieron al frente de la economía del país en gobierno de Pepe, en gobierno de Tabaré, en fin todos nos complementamos.

¿El armado del equipo ya lo tienen definido?

No, solo designé al secretario general Pedro Irigoin, fue electo alcalde de Parque del Plata, después fue electo dos veces diputado, actualmente ocupó el Senado. Va a dejar el Senado para asumir la secretaría general, de total confianza personal y política, que así tiene que ser el secretario general. Tiene una capacidad de trabajo impresionante y es por ahora lo que tenemos definido. En función de las charlas que tengamos, de los nombres que propongan y de los equilibrios, de la idoneidad técnica, confianza política y demás que propongan los sectores, tarea que empezamos a partir de mañana, vamos a ir diseñando el resto del equipo.

¿Los de la oposición dónde van a estar? ¿En descentralización?

En la dirección de descentralización. En la medida que acepten, van a estar coordinando con los municipios, que es tarea que hoy hace la dirección de descentralización, que se compone por miembros solamente de nuestra fuerza política.