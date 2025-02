Además de Lucas Torreira, otro internacional uruguayo que no pasó por los grandes, quiere terminar su carrera en Nacional

Mauro Arambarri de Getafe Mauro Arambarri de Getafe FOTO: EFE

"Si me preguntan si me imagino terminar la carrera en Nacional, sí, lo imagino. No descarto jugar en Nacional en un futuro, esto lo digo con el máximo respeto a Defensor Sporting que es el club que me formó", expresó Arambarri en radio El Espectador.