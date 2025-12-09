Allanaron la sede de la AFA y varios clubes por una causa que investiga lavado de dinero

Un escándalo sacude a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) luego de que el juez federal Luis Armella ordenara hoy una serie de allanamientos en la sedes del organismo y de varios clubes importantes de Argentina por presuntos vínculos con la financiera Sur Finanzas , investigada por lavado de dinero.

En el expediente se investiga una maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera, la AFA y más de una decena de clubes del fútbol argentino , incluso de segunda división, que tendrían un vínculo comercial con Sur Finanzas, uno de los sponsors principales de la AFA y de varios equipos.

Este martes la Justicia dispuso poner en marcha más de 30 procedimientos policiales en diferentes sitios , que incluyen a la sede central de la AFA en Capital Federal , en la calle Viamonte, y el predio Lionel Andrés Messi de la selección Argentina , situado en Ezeiza .

Esta medida comprende investigar los estadios y sedes particulares de los clubes. En esta oportunidad, se revisó un total de 18 equipos del fútbol argentino que son Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Platense y Banfield.

Además, también se incluyen en esta lista Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Sportivo Dock Sud y Estrella del Sur, de la segunda categoría.

Los operativos ordenados por la Justicia surgieron en base a la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo. La acusación apuntó a movimientos millonarios con varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma Sur Finanzas.

1675792896129.webp El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia AFP

La DGI había detectado que a través de la plataforma de la firma "Sur Finanzas PSP" se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000.

Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran "monotributistas sin capacidad económica", personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y "sujetos no categorizados". Es por esto que la denuncia apuesta a lavado de dinero.

Cabe mencionar que la semana pasada se allanó la sede de Sur Finanzas y la del club Banfield, que fue investigada nuevamente. Hoy, los procedimientos policiales se desarrollan en otras instituciones, como Racing, San Lorenzo e Independientes, según informaron fuentes judiciales.

Racing Club se expresó públicamente

En sus redes sociales oficiales, Racing Club lanzó un comunicado sobre el allanamiento en su estadio y sede, en el que remarca que "el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023 y, hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo.

La empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda con Racing que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando para que pueda ser subsanada lo más pronto posible.

Además, queremos informar que el contrato con Sur Finanzas tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025. Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho".