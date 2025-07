Batacazo en el Mundial de Clubes: Al Hilal eliminó al Manchester City de Pep Guardiola con un espectacular 4-3

El Al Hilal pensó haber hecho lo más difícil al golpear de nuevo por intermedio del central Kalidou Koulibaly (90+4), pero Phil Foden (104) volvió a firmar las tablas.

Al término de un partido agónico, Leonardo liberó a los suyos con su segundo gol de la noche (112) y envió al City a casa.

En los cuartos espera el Fluminense de Brasil el viernes, de nuevo en Orlando.

"Siento una gran satisfacción. Los jugadores estuvieron brillantes, jugaron un partido histórico frente a un grandísimo adversario y lo merecieron", dijo Inzaghi a los micrófonos de DAZN tras el encuentro.

El City empezó mejor, creando sus mejores ocasiones por las bandas. Y en una buena internada por la izquierda, la suerte le sonrió para hacer el primero.

El marroquí Yassine Bounou, figura de Al Hilal, y el brasileño Malcom festejan el histórico triunfo

Foto: AFP