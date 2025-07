Boca Juniors y River Plate no recibirán hinchas visitantes en el Torneo Clausura: mirá los motivos

La principal objeción es de los equipos grandes: Boca y River tienen todo el estadio abonado para sus socios para este torneo y no piensan ceder tickets a otros hinchas en perjuicio de sus propios aficionados.

¿Qué pasa con el resto de los clubes? Se analizó si Huracán, por ejemplo, recibiría al xeneize en esta fecha (el partido está programado para el domingo a las 18:30), pero la respuesta fue negativa.

1675792896129.webp El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia AFP

Cuando Tapia anunció el regreso de los visitantes la semana pasada, fue consultado por la chance de que el próximo paso sea habilitar los visitantes en la Ciudad de Buenos Aires, respondió: "El lunes (ayer) habrá una reunión con los organismos de seguridad de la ciudad para charlar y veremos si está la predisposición, que entiendo que sí, para trabajar en el mismo sentido".

"En base a un proyecto integrador que venimos trabajando para que todos los organismos de seguridad nacionales sea en las mejores condiciones. Garantizar la seguridad y que vuelva la familia. Ojalá que nos encaminemos para el mismo sentido que trabajemos la posibilidad de que vuelvan los visitantes en la Ciudad de Buenos Aires", agregó.

Finalmente, no se llegó a un acuerdo y, al menos este año, los hinchas visitantes no regresarán en CABA. Los otros equipos cuentan también con localidades ya reservadas o, como en el caso de Vélez, la popular visitante no está en las mejores condiciones estructurales y no está habilitada en su totalidad de capacidad.