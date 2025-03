¡Cuidado Dorival! Mirá el blooper del DT de Brasil al dejar la conferencia de prensa y lo que dijo sobre el partido ante Argentina por Eliminatorias

A las cuatro bajas obligadas (Gabriel Magalhaes y Bruno Guimaraes por sanción y Alisson y Gerson por lesión), se sumarán el lateral Vanderson y el delantero Joao Pedro, que serán reemplazados por Wesley y Matheus Cunha, respectivamente.

"Con seis posibles cambios, estoy seguro de que tendremos un equipo que estará preparado para hacer un gran partido contra un gran adversario", afirmó el técnico.

Según se pudo ver en el entrenamiento del domingo, el golero Alisson será sustituido por Bento, Gerson dejará su puesto a André, Murillo actuará por Gabriel Magalhaes y Joelinton sustituirá a Bruno Guimaraes.

Sobre el partido en Buenos Aires, que describió como "un gran clásico del fútbol mundial", Dorival dijo que "existirá la lucha en el campo, pero con respeto entre ambos equipos".

20240706 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - BRA Brazil's coach Dorival Junior looks on ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada on July 6, 2024. Rob

Dorival Jr., técnico de la selección de Brasil

Foto: Robyn Beck / AFP