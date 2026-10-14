El argentino Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia del Manchester United y Wayne Rooney le respondió

El defensor argentino Lisandro Martínez explotó y apuntó directamente contra la dirigencia del Manchester United , luego de la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League , y uno de los emblemas del club, Wayne Rooney , le respondió a sus dichos.

La derrota en España profundizó su crisis en el inicio de la temporada 2026-27 para el equipo comandado por Carrick. La derrota, al mismo tiempo, caló hondo en Lisandro Martínez quien, sin tapujos, explotó contra la dirigencia del club y, además de una pequeña autocrítica, realizó un pedido contundente con la mira puesta en el futuro.

Con la caída consumada, el defensor de la selección Argentina no se guardó absolutamente nada: " La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre. Tengo que controlarme mucho, pero es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir" , lanzó en primera instancia.

"Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Esperaba más inversiones en el mercado. 100%. También como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante cuando armas un plantel fuerte estar preparados para este tipo de noches", expresó.

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En tanto, desligó de lo sucedido al entrenador Michael Carrick, ya que dio a entender que no cuenta con el apoyo de los dirigentes: "No lo creo. Hizo lo mejor que pudo. Cada temporada es distinta, no podes quedarte con lo que hiciste en la última. Los equipos saben los detalles y, si no cambias, la siguiente es un gran problema. Esta noche es fácil señalar al técnico, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?".

Por último, afirmó: "No estamos jugando bien colectivamente. Se ve esta desconexión entre nosotros. Ni siquiera logramos encadenar tres o cuatro pases. Actualmente no tenemos un plantel tan bueno como el de los otros grandes equipos. Todos esperamos más del club. No me voy a callar. Necesitamos más ambición. Debemos hablar de ganar la Champions League, de ganar la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará".

La respuesta de Wayne Rooney a los dichos de Lisandro

Las duras declaraciones del argentino rápidamente repercutieron en todo el mundo y una de las leyendas del Manchester United, Wayne Rooney, se expresó al respecto y fue contundente con Lisandro Martínez.

"Creo que se ha pasado un poco de la raya, y eso debería haber quedado en la interna. Quiere que el club invierta más dinero, y para hacerlo probablemente él sea uno de los jugadores que salga por la puerta, si soy honesto", expresó en primera instancia el exjugador inglés. Y añadió: "Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas".