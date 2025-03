"El club está muriendo ante nuestros ojos": hinchas de Manchester United, del uruguayo Manuel Ugarte, harán una curiosa protesta ante el mal momento que atraviesan

"El club está lentamente muriendo ante nuestros ojos, tanto dentro como fuera del campo, y la culpa es de los actuales dueños", dijo en un comunicado Steve Crompton, portavoz del grupo 1958.

MANCHESTER (United Kingdom), 26/02/2025.- Joshua Zirkzee (L) and Manuel Ugarte (R) of Manchester United react after winning the English Premier League match between Manchester United and Ipswich Town, in Manchester, Britain, 26 February 2025. (Reino Unido

