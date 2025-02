El emocionante homenaje al Morro García de la hinchada de Godoy Cruz y los aplausos del Cacique Medina; mirá el video

URUGUAYOS "Me afectó muchísimo su desaparición": las sentidas palabras del Cacique Medina para el Morro García en los homenajes que le hicieron en Godoy Cruz vs Talleres

El emocionante homenaje al Morro García de la hinchada de Godoy Cruz El emocionante homenaje al Morro García de la hinchada de Godoy Cruz ESPN

Violencia en Mendoza

La violencia reapareció en el fútbol argentino este martes con la agresión a uno de los jueces asistentes en el partido entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba, por la tercera fecha del torneo Apertura de primera división, que debió ser suspendido.

El encuentro estaba a punto de reanudarse con el inicio del segundo tiempo cuando igualaban 0-0, en el momento en el que desde una de las tribunas laterales del estadio Víctor Legrotaglie, en Mendoza, donde es local Godoy Cruz, un fanático impactó al asistente Diego Martín con un proyectil que dio en su frente.

Embed Hermoso homenaje de Godoy Cruz para Morro García ❤️pic.twitter.com/qmYfvfnb13 — VSports Team (@VSportsTM) February 4, 2025

El juez de línea fue atacado con uno de los bastones que sostienen banderas, que le produjo un corte cerca del ojo izquierdo y una ligera conmoción por la que debió ser atendido por varios minutos.

En este contexto, el árbitro Yael Falcón Pérez corrió a ayudar a su asistente, y después de comprobar que Martín no estaba en condiciones de continuar el encuentro suspendió el partido.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, esto va a seguir pasando. Yo sé que no es culpa de los jugadores, ni de un cuerpo técnico, esto es culpa de gente incivilizada", expresó Falcón Pérez.

El árbitro asistente Martín fue trasladado a un hospital para realizarse estudios médicos.

El uruguayo Alexander 'Cacique' Medina, DT de Talleres, expresó que fue "muy lamentable lo sucedido. Nosotros vinimos a jugar un partido, y lamentablemente la integridad de árbitro se vio afectada y no estaba en condiciones de seguir. Hay que tener cuidado con todo esto. Estos hechos hay que erradicarlos del fútbol".

En el otro encuentro del martes, el modesto Deportivo Riestra sorprendió como visitante a Atlético Tucumán y lo goleó 3-0 con tantos de Nicolás Sansotre (37), Jonathan Herrera (69) y el uruguayo Antony Alonso (77), en una insólita acción, porque el arquero Durso intentó despejar y el balón dio en la espalda del atacante e ingresó en el arco tucumano.

Con base en AFP