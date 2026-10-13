El espectacular golazo de larga distancia de Santiago Mouriño para Villarreal contra Nápoli por la UEFA Champions League

El defensor uruguayo Santiago Mouriño volvió a anotar este martes para Villarreal, esta vez en la UEFA Champions League, contra Nápoli, en partido que el Submarino Amarillo ganó de atrás por 3-1.

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Villarreal rompió así su mala racha en la Liga de Campeones, en la que acumulaba siete derrotas consecutivas entre la pasada edición y la actual.

A pesar del tempranero gol italiano, el conjunto de Iñigo Pérez logró espantar los fantasmas que le perseguían en esta competición para remontar y lograr un triunfo trabajado y sufrido que le mantiene con todas las opciones de pasar a la siguiente ronda del torneo.

Nápoli arrancó el partido con las ideas claras. El conjunto italiano castigó las bandas de Villarreal desde el primer instante, amenazando permanentemente con centros a Rasmus Hojlund.

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El buen inicio napolitano tuvo su premio en el minuto 8, cuando Amir Rrahmani aprovechó una acción de estrategia para abrir el marcador.

El central remató de cabeza ante la pasividad de la defensa local. El balón, con la ayuda de Luiz Júnior, se estrelló en el palo, pero el defensor recogió el rebote y marcó a placer.

Villarreal, que había fortificado su centro del campo para frenar las transiciones de Nápoli, reaccionó con furia al tanto y acumuló varias llegadas peligrosas.

Badiashile salvó un remate de Mikautadze que iba camino del gol y, poco después, fueron Gueye y Gerard Moreno, de cabeza, los que rozaron el empate.

Nápoli, atrincherado en su área, aprovechó dos contragolpes para sembrar el pánico. McTominay, tras una acción personal, remató al lateral de la red y, poco después, Hojlund estrelló el balón en el ángulo.

Villarreal encontró el empate de la forma más inesperada. Una mala cesión de Politano a su golero fue interceptada por Mikautadze, que, tras sortear a Milinkovic-Savic, anotó el tanto de la igualada.

En plena efervescencia local, Santiago Mouriño, apenas tres minutos después, volvió a batir la portería napolitana con un potente disparo desde fuera del área.

El ex Nacional y Racing marcó así su segundo gol consecutivo en Champions tras marcarle en el debut a Borussia Dortmund.

¡GOLAZO URUGUAYO EN LA #CHAMPIONS! El charrúa Santiago Mouriño, ex Nacional, sacó un zapatazo hermoso y marcó este hermoso gol para Villarreal frente al Napoli.



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El conjunto de Iñigo Pérez atropelló por momentos a Nápoli, que extrañó la claridad y la pausa de Kevin De Bruyne, superado por el vértigo del partido.

En el tramo final de la primera parte, el encuentro se convirtió en un intercambio de ataques y transiciones peligrosas. Pese a tener ventaja en el marcador, Villarreal no daba la sensación de controlar el juego.

Nápoli, obligado por el resultado, intentó dar un paso adelante tras el descanso, lo que permitió a Villarreal explotar los contragolpes.

Con el paso de los minutos, el conjunto de Iñigo Pérez comenzó a crecer con el balón y llegó a desactivar por completo al equipo italiano, al que puso contra las cuerdas.

Massimiliano Allegri intentó despertar a su equipo con una triple sustitución y un cambio de sistema, aunque Villarreal respondió con dos cambios para apostar por la velocidad de Freeman y Oluwaseyi. Ambos tuvieron que esperar un minuto en la banda debido a la demora de sus compañeros en abandonar el terreno de juego.

Pese a la apuesta ofensiva de Nápoli, Villarreal aguantó bien gracias al enorme trabajo físico y táctico de Gueye, Comesaña y Saliba, que se multiplicaron para frenar las acciones ofensivas del conjunto italiano.

En el tramo final, el equipo castellonense, ya sin referencias ofensivas, fue dando pasos atrás, lo que aprovechó Nápoli para amenazar el área local.

La mejor ocasión italiana la tuvo Hojlund, que, tras una gran jugada personal, no pudo superar a Luiz Júnior, que tapó con reflejos el remate del delantero.

Villarreal y sus hinchas pudieron respirar por fin a cuatro minutos del final, cuando Oluwaseyi aprovechó un rebote de la defensa para sentenciar el encuentro con un potente disparo al ángulo.

Posiciones de la UEFA Champions League

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