El futbolista Hulk se casó con la sobrina de su ex esposa: una boda polémica, comparada con una "traición bíblica"

Durante la ceremonia se notó la ausencia de los hijos mayores de Hulk. El mismo día, Iran Ángelo, ex esposa del deportista y madre de los niños, habló en las redes sociales junto a Ian. La empresaria agradeció el apoyo y cariño de su hijo.

Rayssa Ángelo, hermana de Irán y tía de Camila, no dudó en expresar claramente su descontento con el matrimonio. En publicaciones en redes sociales, fue crítica, comparando la traición involucrada con historias bíblicas de intriga.

20240514 Atletico Mineiro's forward Hulk (L) and Penarol's Brazilian defender Leo Coelho fight for the ball during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Penarol and Brazil's Atletico Mineiro at Campeon del Siglo Sta

Hulk y Léo Coelho

Foto: Dante Fernández / AFP