El golazo de tiro libre de Brian Rodríguez para América por la Leagues Cup; mirá el video

En la tanda de penales fue providencial el guardameta brasileño Rafael Cabral, que paró 3 de los 4 lanzamientos ejecutados por América (Henry Martín, Israel Reyes y Raúl Zúñiga) para el 3-1 y sumar 2 puntos.

De los seis partidos disputados este miércoles, en tres ganaron equipos de la MLS en 90 minutos -Inter Miami, Minnesota y Portland-, el Necaxa se llevó la única victoria mexicana en tiempo reglamentario, mientras que Pumas y Real Salt Lake ganaron sus respectivos duelos en los penales.

Fue un balance muy diferente al de anoche, en la fecha inaugural de la Leagues Cup, en la que 5 de los 6 partidos cayeron del lado mexicano y solo el Montreal, en los penaltis, apuntó una victoria para la MLS.

El Inter Miami abrió la jornada de este miércoles con un agónico triunfo por 1-2 ante el Atlas en el día del debut con 'Las Garzas' de Rodrigo de Paul.

El venezolano Tadeo Allende y el argentino Marcelo Weigandt, este en el minuto 96, fueron los autores de los goles del Inter, ambos asistidos por Messi. Rivaldo Lozano fue el autor del único tanto del Atlas, que en ese momento ponía en 1-1 en el marcador.

