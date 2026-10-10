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El insólito error de Manuel Neuer a los 5 segundos de partido en el empate del Bayern Múnich: mirá el video

Bayern Múnich empató 2-2 contra el Augsburgo con un error del arquero Manuel Neuer que derivó en el gol más rápido de la historia de la Bundesliga

10 de octubre de 2026 13:40 hs
ESPN

El histórico arquero alemán Manuel Neuer protagonizó un blooper insólito en el empate 2-2 del Bayern Múnich ante el FC Augsburgo, correspondiente a la quinta fecha de la Bundesliga, que derivó en el gol más rápido a la historia de la competencia alemana.

El Bayern Múnich dio el saque inicial, jugó con su arquero Neuer quién falló en el control y perdió la pelota ante la presión del delantero Robin Fellhauer, que se fue con el arco vacío y anotó el primer gol del encuentro a los 5 segundos, siendo el tanto más rápido en la historia de la Bundesliga, superando por solo un segundo al anotado por Kevin Volland en 2015 ante, justamente, Bayern Múnich jugando para Hoffenheim.

Bayern Múnich sigue siendo escolta en la Bundesliga

Isamel Saibari empató a los 56’ para el equipo de Vincent Kompany y Rodrigo Ribeiro volvió a poner en ventaja al Augsburgo tras un rebote que dio Neuer, y Nathaniel Brown puso el 2-2 definitivo.

De esta manera, no pudo alcanzar la cima de la Bundesliga, en la que marcha segundo con 11 puntos, dos menos que Borussia Dortmund, que igualó por el mismo resultado con Werder Bremen.

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